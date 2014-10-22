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亚洲 | 2014年 10月 22日 星期三 11:16 BJT

《汇市简讯》美元/日圆跌至106.85，美国对冲基金继续卖出

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* 美元/日圆脱离稍早高点107.12，中午跌至106.85

* 据悉美国对冲基金稍早大量卖出，昨日亦卖出

* 继昨日在106.25买进之后，可能是在重新调整头寸或了结获利

* 美元/日圆跌幅受限，日本进口商伺机在106.50开始买进，下方有买盘

* 日本出口商仍观望，关注108以上水准

* 美元/日圆未远离200小时均线106.90，日线图上的转换线在106.67(完)

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