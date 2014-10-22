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亚洲 | 2014年 10月 22日 星期三 17:05 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币收盘突破6.12元，油盘购汇减少后偏向净结汇

* 人民币即期收盘价突破6.12元，续刷新逾七个月高位
    * 盘面上净结汇重新占据主导，因油盘购汇减少
    * 略好于预期的经济数据亦为人民币提供支撑

 (更新收盘报价)
    路透北京10月22日 - 中国人民币兑美元 周三收升，连续三天走强，收盘价
突破6.12元关口并创七个半月高位。中间价小幅走软，但盘面上偏向净结汇，使即期继续走
升。
    
    交易员表示，石油进口购汇减少是供求重新偏向净结汇的主要原因，加之昨天公布的三
季度经济数据略好于预期、美元涨势暂缓，都使得人民币受到支撑。
    
    “就是油盘购汇少了，这样（美元价格）就下了啊。”一股份行交易员说，都在说石油
企业趁国际油价便宜加大了进口力度，这也不失为明智之举。
    
    今天市场价也一度触及6.1172元七个半月高位，此后价格陷于窄幅盘整。收盘价6.1185
持平于今年3月6日水平。
    
    全球汇市方面，欧元兑美元周三触及一周低位，之前路透报导称欧洲央行(ECB)考虑买
入公司债，凸显出欧元区和美国两地政策前景的差异化。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    
 在岸市场人民币兑美元            今日              上日      升贬
 即期成交价格                    6.1185            6.1212    0.04%
 中间价                          6.1437            6.1410    -0.04%
 成交额                          193亿美元                   
                                                             
 日内相对于中间价最大波幅        0.43% (上限±2%)  日高      日低
 日内波动幅度(pips)              36                6.1172    6.1208
 2014年来即期升贬值幅度          -1.06%                      
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y  1365                        
 =CFXS>                                                      
                                                             
 离岸人民币市场,北京时间16:59    今日              上日      
 1年期NDF                        6.2425/50         6.24      
 CNH即期                         6.1233/53         6.1265    
    
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 李然; 审校 林高丽)
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