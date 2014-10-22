更新版 2-中国汇市：人民币收盘突破6.12元，油盘购汇减少后偏向净结汇

* 人民币即期收盘价突破6.12元，续刷新逾七个月高位 * 盘面上净结汇重新占据主导，因油盘购汇减少 * 略好于预期的经济数据亦为人民币提供支撑 (更新收盘报价) 路透北京10月22日 - 中国人民币兑美元 周三收升，连续三天走强，收盘价 突破6.12元关口并创七个半月高位。中间价小幅走软，但盘面上偏向净结汇，使即期继续走 升。 交易员表示，石油进口购汇减少是供求重新偏向净结汇的主要原因，加之昨天公布的三 季度经济数据略好于预期、美元涨势暂缓，都使得人民币受到支撑。 “就是油盘购汇少了，这样（美元价格）就下了啊。”一股份行交易员说，都在说石油 企业趁国际油价便宜加大了进口力度，这也不失为明智之举。 今天市场价也一度触及6.1172元七个半月高位，此后价格陷于窄幅盘整。收盘价6.1185 持平于今年3月6日水平。 全球汇市方面，欧元兑美元周三触及一周低位，之前路透报导称欧洲央行(ECB)考虑买 入公司债，凸显出欧元区和美国两地政策前景的差异化。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1185 6.1212 0.04% 中间价 6.1437 6.1410 -0.04% 成交额 193亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.43% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 36 6.1172 6.1208 2014年来即期升贬值幅度 -1.06% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y 1365 =CFXS> 离岸人民币市场,北京时间16:59 今日 上日 1年期NDF 6.2425/50 6.24 CNH即期 6.1233/53 6.1265 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 林高丽)