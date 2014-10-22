香港金融：港交所12月1日将推出首批以人民币计价的亚洲商品期货合约

路透香港10月22日 - 香港交易所周三公布，将于12月1日推出首批三只亚洲商品期货合约，并将以人民币进行交易，新合约将为市场提供货币便利，并扩充了香港交易所的人民币产品种类。

刊登在港交所网站新闻稿称，此次推出的三只亚洲商品期货合约包括： 伦敦铝期货小型合约、伦敦锌期货小型合约及伦敦铜期货小型合约。

港交所行政总裁李小加表示，这是持续投资于伦敦金属交易所(LME)商品战略的又一重要举措。新合约将为市场提供货币便利，扩充香港交易所的人民币产品种类，进一步巩固香港作为人民币离岸中心的领先地位。

香港交易所环球市场联席主管罗力称，“三份新合约是我们亚洲定息产品、货币及商品战略的重要环节，一再印证我们锐意在香港市场添加新的资产类别。”

港交所环球市场联席主管兼LME行政总裁庄敬贤亦表示，这三只人民币计价的小型期货合约将按LME全球参考价格于港交所市场进行交易，这可令LME为全球金属交易员提供的覆盖度进一步扩大，流通量亦进一步提升。

香港交易所表示，为聚焦上述金属期货小型合约，决定暂缓推出以美元进行交易的API 8动力煤期货合约，但将继续全力筹备。

三只金属期货小型合约将于香港期货交易所买卖，并透过香港期货结算有限公司结算，所有合约都是每月现金结算。香港交易所将推出的伦敦铝、锌、铜期货小型合约的交易时间为星期一至星期五上午9时至下午4时15分以及下午5时至翌日凌晨1时（香港时间）。

今年4月，香港交易所宣布计划于今年推出首批亚洲商品期货合约，包括上述三只小型期货合约以及API 8动力煤期货合约。

这是港交所于2012年底完成以22亿美元收购伦敦金属交易所（LME）以来，首批商品期货产品。李小加并称，推出四只商品期货合约仅是公司整个亚洲商品计划的序幕，港交所将继续致力发展亚洲商品平台。

香港与上海正在研究推出两地股市双向交易机制，在互联互通的基础上，未来两地商品期货市场亦有望进一步合作。据李小加此前接受路透访问时称，港交所计划与上海期货交易所合作，共同挂牌上市上海期交所的工业金属合约，以带动套利机会并扩增流动性。 （完）

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