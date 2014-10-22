台湾债市：RP利率靠向区间高位，投信持续遭赎回

路透台北10月22日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周三靠向区间高位。交易商表示，寿险交割国际板美元债的效应仍在延续，投信连日来多提解RP筹措赎回款项，此让成交利率往高位靠拢。

市场人士指出，由于几家大型寿险公司都买了不少美元债，再加上认购中国银行 美元计价优先股，为筹措交割款导致投信货币型基金普遍遭到赎回。

〞一家投信解掉的钱，必须找三家投信调。〞一位证券商交易员表示。

不过他也强调，由于银行端资金仍充裕，要找新钱难度不高，只是银行对公司债的信用评级要求较高。

另一证券商交易员则称，受投信赎回影响，今日成交在区间高位的比重增加，且因下周就要进入月底，预计本周将会持续维持不甚宽松的状态。

台湾寿险“三雄”--国泰人寿、富邦人寿及新光人寿日前抢进中国银行美元计价优先股，合计投资总额16亿美元，约占中银于境外优先股发行总额65亿美元的24.6%。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；月内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，部分在0.62%，跨月则为0.64-0.65%，大致均和上日相去不远。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，票券商的极短天期利率在0.48-0.50%，也同上日。