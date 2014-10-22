更新版 1-中国投资：未来五年对外投资年增约10%,重视保护海外企业权利--商务部

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路透北京10月22日 - 中国正在加快成为全球资本输出大国。中国商务部部长助理张向晨周三表示，未来五年中国对外投资增幅都会保持在10%左右，而中国谈判投资保护协定，一个新的重点是考虑海外企业的合法权益如何得到保护。

他在国新办举行的新闻发布会上称，中国的海外企业大概有2.5万家，境外资产大概有3万亿美元，还有大概100万员工在海外工作。中国正在成为对外投资的大国，有更多的竞争力。

“中国正在和很多国家开展双边投资保护协定的谈判，我们已经同130多个国家签署了投资保护协定，目前还和一些重点国家正在谈判。”张向晨称。

他提到，中国对外投资处于快速发展的阶段，今年以来，实际从数字上看，中国的对外投资曾有一些波动，上半年的前几个月，甚至有个别月份出现负增长。但是最近几个月以来的数字又表明，中国的境外投资恢复了增长的常态。

“实际上对外投资的活动受到国际投资的环境，包括并购谈判过程的影响，存在一定的不确定性，有时候一个大的项目搁浅，可能这个月的数字就会下来。我们不会从个别的月份上来看待，而是从长期的趋势来看待。”他称。

他表示，中国未来五年对外投资增速会保持在10%以上，这是一个大的判断。中国会保持在世界投资大国的行列。同时，也会更加看重对外投资的质量，来促进企业国际化经营的程度，和提高他们“走出去”的能力。

张向晨指出，要通过“走出去”促进中国经济结构的调整。中国一些具备优势的装备制造业行业，从全球的范围来看受到很多国家欢迎，比如电力设备、电信设备，通信设备，船舶，高铁等，这些在很多的国家都是非常需要的，有广阔的市场。

他提到，商务部在落实好《境外投资管理办法》时，还要加强规划和引导，准备采取和正在采取一些措施，包括加大对企业的金融信贷的支持力度，按照商业化和市场化的原则为企业提供融资的支持等。

近年来，特别是实施“走出去”战略以来，中国企业对外直接投资保持快速增长态势。2002年中国对外直接投资为27亿美元，2013年这一数字已增至1,078亿美元，短短12年的时间增长了近40倍。

同时中国对外直接投资流量连续两年列世界第三位，对外直接投资存量超过6,600亿美元，列世界第11位。今年1-9月，中国企业对外实现的非金融类直接投资749.6亿美元，同比增长21.6%。