《台湾新债预测》南亚五年公司债利率料在1.425-1.475%

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
路透台北10月22日 - 路透调查显示，台湾最大塑化集团--台塑集团旗下南亚 周四(23日)标售的五年期公司债，得标利率将落在1.425-1.475%区间。
另据接受路透调查的承销商预估区间显示，本次标售的10年期公司债得标利率将落在1.92-1.97%。
承销商表示，寿险基于收益考量，大量买进国际板美元债，这让10年券的需求偏淡，并牵动五年券的利率落点。不过本次预计发行量偏低，且买盘仍有台币配置需求，因此得标利率以中性看待。
南亚将于明日标售50亿台币无担保公司债，期限为五、10年，其中五年期预计发行30亿台币、10年期发行20亿台币，增减额不超过原订金额的比例为50%。(完)
参看台湾债市相关新闻,请点选 (记者 董永年; 审校 黄凯)
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
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