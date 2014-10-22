《台湾新债预测》南亚五年公司债利率料在1.425-1.475%

路透台北10月22日 - 路透调查显示，台湾最大塑化集团--台塑集团旗下南亚 周四(23日)标售的五年期公司债，得标利率将落在1.425-1.475%区间。

另据接受路透调查的承销商预估区间显示，本次标售的10年期公司债得标利率将落在1.92-1.97%。

承销商表示，寿险基于收益考量，大量买进国际板美元债，这让10年券的需求偏淡，并牵动五年券的利率落点。不过本次预计发行量偏低，且买盘仍有台币配置需求，因此得标利率以中性看待。

南亚将于明日标售50亿台币无担保公司债，期限为五、10年，其中五年期预计发行30亿台币、10年期发行20亿台币，增减额不超过原订金额的比例为50%。(完)