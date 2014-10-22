香港热股：波罗的海指数创逾五年最大单日涨幅，刺激航运股造好

路透香港10月22日 - 反映乾散货运费的波罗的海指数 周二劲扬12.02%创逾五年来最大的单日涨幅，刺激香港上市的航运股造好，中国远洋 、中海集运 周三早盘均升逾5%。

波罗的海乾散货运价指数周二收高12.02%，报1,090点，为逾五年最大单日百分比升幅。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。波罗的海海岬型船运价指数 更飙升32.47%，至2,003点。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

反运费指数反弹带动，航运股表现亮眼。中外运航运 最多升近4%，获投行调高评级的太平洋航运 盘中最多大升逾12%。