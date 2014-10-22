《全球市场》亚股表现亮眼，受美股涨势和欧央行拟购公司债消息扶助

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
CPI数据将于1230 GMT公布，分析师预估9月核心消费者物价指数(CPI)同比增幅料持平于1.7%，但如果实际数字疲弱，可能损及美元，因对于美联储可能等待更久时间再升息的臆测将会升温。
一般认为美联储本月稍晚将于10月28-29日的政策会议中，决定结束第三轮货币宽松政策下的资产购置计划，但短期利率期货暗示市场并不预期美联储会在2015年底前升息。
美元兑日圆 日内跌至106.84日圆，欧元 收复欧洲央行消息公布后的跌幅，小涨至1.2728美元。
大宗商品市场方面，布兰特原油 小涨约0.1%至每桶86.30美元，该合约价周二大涨，因数据显示中国需求强于预期，且部分技术价位在数周的抛售后收复。
现货金 日内持稳于每盎司1,248.75美元，距离上日触及的六周高位不远。(完) (编译 艾茂林/李爽/田建华/陈宗琦；审校 杜明霞/朱晓军/蔡美珍/王洋)
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
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