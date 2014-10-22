更新版 2-新债招标：中国七年期国债利率略高于预期，追随二级市场调整势头

* 七年期固息国债中标利率3.70%，略高于预期

* 获1.8亿元追加认购，最终发行281.8亿元

* 现券收益率累积跌幅过深，开始回升之势

* 但总体投标情况稳定，利率定位接近二级

* 现券偏多行情暂未改变 (新增追加发行情况)

路透上海10月22日 - 中国财政部周三早间招标的七年期固息国债中标利率略高于预期。交易人士指出，现券收益率经过此前连续大幅下挫后，技术上有反弹需要，二级市场周二尾盘已提前反应，最终拉动今日一级利率定位亦稍有走升。

他们并指出，场内累积的丰厚获利盘需要消化，但小幅震荡并不影响整体现券方向，政策面、资金面及基本面仍支持偏多头行情。

“昨天下午开始市场有点反弹，一级热情没之前那么火爆了，从边际(中标收益率)看，与目前二级持平，”上海一商业银行交易员称。

但他也指出，总体投标情况属稳定，基本符合早盘机构对市场的最新判断，一级投资力量仍在，现券虽然面临一定的获利回吐压力，但基本面数据显示，政策有必要维持宽松大方向，现券趋势维持偏多。

财政部公告显示，该七年期固息国债中标利率为3.70%，略高于此前3.67%的预测均值，并获得1.8亿元追加发行，总发行量为281.8亿元；另据业内人士透露，其边际中标利率为3.74%，投标倍数为1.97倍。

二级市场上，剩余期限约6.70年的固息国债140013最新报价收益率 3.75%/3.73%，上日尾盘为3.73%/3.71%。而从9月中旬开始，在央行实施SLF(常备借贷便利)及下调公开市场正回购利率等利好连番刺激下，现券多头行情持续发酵，国债140013收益率累积跌幅近50个bp。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，七年期品种最新收益率为3.7121%。

数据显示，出口回暖同时，投资和消费明显回落，拖累中国三季度GDP增速进一步放缓至五年半低点，但9月工业增速大幅回升，暂时缓解对经济下行的担忧。鉴于当前政策面宽松力度不小， 未来随着稳增长政策进一步落实，四季度经济可能大概率回暖。

最新国务院总理李克强表示，总的看，中国前三季度经济运行仍处在合理区间，并出现了一些积极、深刻的趋势性变化。

此为财政部今年第24期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。