《热点透视》市场剧烈波动引人注目，但信心脆弱问题更堪忧

埃博拉危机的发展进程就清楚的诠释了这种情况，尽管某种程度上埃博拉并不在金融市场投资者惯常关注的范围内。仅仅几周以前，埃博拉还被视作只在西非地区肆虐的问题。即使当一位病毒感染者在美国德州被确诊后，美国卫生官员还是安抚民众称，埃博拉很容易被控制住。但随后数天里的发展已经明确证实，当初的那种自信满满至少在某种程度上是误判。

当然，美国拥有充足的资源，能够在初期阶段就阻止埃博拉疫情爆发。事实上，尼日利亚、塞内加尔和西班牙也都有类似的成果。但美国公众现在必须接受的现实是，美国疾病控制与预防中心(CDC)是有可能出现漏洞的。这对许多美国民众而言是一大震撼，他们一向认为美国CDC抵御各类危机的能力傲视全球，甚至是影片中的僵尸变种。

如果连CDC也会搞砸，比如就像这次，CDC未能阻止一个埃博拉病毒带原者登上一架载有约130人的商业航班，那么如何能相信其他信誉良好机构也能毫不失误呢，像是美联储、欧洲央行(ECB)、中国共产党、或俄罗斯的克里姆林宫，更不要说像OPEC之类公信力更差的组织。

布拉德在美联储内部可能属于少数派，在未来两年里也不是货币政策委员会的投票委员。但今年具有投票权的达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周一对CNBC表示，他认为没有理由推迟结束美联储购债计划。即便如此，如果美联储的部分官员开始质疑原先的信念，这就有可能让投资者坐立难安。

这场争论提醒了人们，货币政策不是按照一套预定的剧本走。实际情况更像美联储常讲的，政策是取决于数据表现。换句话说，就是事态发展可能出乎预料。同样的道理也适用于地缘政治事件。举例说，许多人认为，基于经济因素考量，俄罗斯总统普京不会让乌克兰危机升级，成为与西方作对的战争，中国国家主席习近平也不会将钓鱼岛争端演变成与日本之间的敌对状态。

但其他的因素，像是中俄两国国内的不满声浪，有可能迅速改变这两名领导人的盘算。这必将造成更大的市场波动。但这种波动只是更大危机的一个病状，并不是病源。（完）