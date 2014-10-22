中国货币市场：回购利率多略涨，新股叠加缴税稍有扰动但供给仍平稳

路透上海10月22日 - 中国银行间资金市场周三主要回购利率 多稳中略涨。交易员表示，新股申购在即以及企业季度缴税对短期资金扰动略显，场内隔夜及七天品种出资机构较前几日稍有减少，但流动性整体宽松局面不改。

他们并指出，部分农信社等质押信用债品种的机构拆借资金较为不易，但也仅限于时点性影响，市场对资金面预期仍偏乐观。

“资金还行，比较平稳，不是很松了，出钱的机构也没前几天多，也就是新股和缴税有点扰动吧，”上海一银行交易员称，市场需求均集中在短期品种，长期品种基本属于有供给但需求偏弱的状况。

他并表示，不过资金面仅限于短期内略有波动，整体预期资金大幅收紧概率仍不大。

未来三天，沪深股市合计有12只新股发行，网上申购日及网下缴款日集中在10月23日（周四）、24日（周五）和27日（下周一），资金解冻日分布在10月28日至30日三天。(欲浏览中国已公布新股发行上市日程表，请点选 )

华北一银行交易员表示，除了感觉市场上农信社等质押信用品种的机构拆借资金难度较大，资金面并无大碍；且新股申购对资金面仍呈现结构性影响，较之银行间市场，交易所则更为明显。短期来看，除了明日有500亿元国库现金到期之外，流动性并无其它导致收紧因素。

“缴税、新股等即便开始了，资金也问题不大吧，毕竟央行2,000-4,000亿SLF（常备借贷便利）投出来了。”他称。

路透上周五援引消息人士称，数家股份制商业银行已接获央行通知，将通过SLF获得流动性支持，每家规模约300亿元人民币，共计金额约2,000亿元左右；此外，央行此次发放的SLF期限三个月，利率为3.5%，比上次向五大国有银行发放的SLF降低了10-20个BP(基点)。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:15 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.4300 2.4356 -0.56

七天 2.9674 2.9506 +1.68

14天 3.4635 3.3983 +6.52

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.3950 1.2350 +116.00

七天 4.2300 3.9650 +26.50

14天 4.1300 3.9150 +21.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.5100 2.5100 +0.00

七天 2.9900 3.0000 -1.00

14天 3.4300 3.3300 +10.00

Shibor

其中:隔夜 2.4190 2.4150 +0.40

七天 2.9320 2.9210 +1.10

三个月 4.4910 4.4978 -0.68