更新版 1-日本经济：首相顾问称下次上调消费税应推迟至2017年4月以后

(新增讲话和细节)

* 4月消费税上调抵消了安倍经济学的积极作用--本田悦朗

* 议员对明年第二次增税的影响越发警惕

* 安倍晋三仍对年底决定第二次增税持中立态度

路透东京10月22日 - 日本首相安倍晋三的经济顾问本田悦朗周三称，下次上调消费税应推迟一年半到2017年4月以后，因为这次增税可能会给脆弱的日本经济带来很大风险。

本田悦朗任静冈县立大学教授，也是为安倍晋三提供经济政策建议的知名外部顾问。他在与40多名执政党议员开会后向记者作出上述表态。议员们对明年稍晚计划进行的第二次增税日益感到警惕。

“考虑到当前情况，4月消费税上调的副作用和安倍经济学的积极作用正相互抵消，因此明年的第二次增税存在很大风险，”他谈到安倍晋三的通货再膨胀(reflationary)政策时表示。

他表示，“因此我告诉他们，下次增税应该推迟一年半到2017年4月1日，”等到日本能保证克服通缩之后。

4月，日本政府将消费税从5%上调至8%，导致经济陷入2009年全球金融危机以来最严重的季度萎缩。近期一系列经济数据疲弱，也引人质疑经济能否承受明年继续上调至10%的增税计划。

安倍晋三在年底前面临艰难抉择--是否推进2015年10月的下次增税计划。提高消费税是为了遏制日本庞大的债务，日本债务总额已超过其经济总量的两倍，在工业国家中居首。

本田悦朗称，安倍晋三仍对是否推进增税的决定持中立态度。