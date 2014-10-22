国际油市：买家逐渐返场，助布兰特油价站稳在86美元上方

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
“我不认为还会进一步大跌，因为即便经济活动依然有限，特别是在欧洲，但亚洲在复苏，且美国炼厂再经3-4周的维修后，原油需求有望应可恢复。”
0525 GMT，布兰特原油12月合约 涨0.17美元，报86.39美元；进一步脱离上周低位暨2010年以来最低水准82.60美元回升。
美国原油12月合约 涨0.13美元，报每桶82.62美元。
美国石油协会(API)周二发布的数据显示，上周美国原油库存增加120万桶，分析师预估为增加270万桶。
10年前，石油分析师Paul Horsnell因准确预测油市将长期上涨而声名鹊起，如今他作为渣打银行的分析师，又发布预测维持偏多看法，即便油价已经跌至四年低点。
过去几周，多家银行纷纷下调油价预估。Horsnell及其团队周二将2015年布兰特原油价格预估下调5美元，至每桶105美元，尽管如此仍然接近最高的预测值。
“根据我们及其他机构对供需的计算，眼下还没有石油供应过剩。” (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/张若琪 审校 王兴亚/蔡美珍)
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