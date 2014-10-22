《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--10月22日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *国电集团 500 30 9 10/23簿记建档 招商银行 AAA 10/27 10/28

兴业银行 ======================================================================================= *昆明钢铁 20 5 9 10/23簿记建档 招商银行 AA+(中诚信)10/24 10/27 控股 AA-(中债资信) =======================================================================================

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *新疆中泰集团 30 10 12 10/27簿记建档 国开行 AA 10/28 10/29 ======================================================================================= *安徽高速公路 20 10 12 10/27簿记建档 浦发银行 AAA 10/28 10/29 控股集团 兴业银行 ======================================================================================= *北京首都公路 60 30 12 10/27簿记建档 光大银行 AAA 10/28 10/29 发展集团 ======================================================================================= *扬州城建国资 20 5 12 10/27簿记建档 建设银行 AA+ 10/28 10/29 控股集团 浦发银行 ======================================================================================= *洛娃科技实业 20 5 12 10/27簿记建档 华夏银行 AA- 10/29 10/30 集团 ======================================================================================= 招商证券 84 30 3 10/23招标 农业银行 AAA 10/24 10/27 (最高发行余额) 建设银行等 ======================================================================================= 大连装备 30 10 12 10/23簿记建档 工商银行 AA+ 10/24 10/27 投资集团 ======================================================================================= 瑞泰科技 3.5 1.5 12 10/23簿记建档 北京银行 A+ 10/24 10/27 ======================================================================================= 酉阳县桃花源 4 2 12 10/23簿记建档 农业银行 AA- 10/27 10/28 旅游投资集团 ======================================================================================= 江苏交通控股 25 15 6 10/23簿记建档 国开行 AAA 10/24 10/27

兴业银行 ======================================================================================= 新兴铸管 4.5 2.5 12 10/24簿记建档 兴业银行 AA 10/27 10/28 新疆控股集团 ======================================================================================= 重庆旅游 12 4 12 10/24簿记建档 工商银行 AA 10/28 10/29 投资集团 ======================================================================================= 小商品城 10 10 12 10/24簿记建档 招商银行 AA+ 10/27 10/28

兴业银行 ======================================================================================= 华泰集团 15 5 12 10/24簿记建档 农业银行 AA 10/28 10/29 ======================================================================================= 江苏交通控股 30 30 12 10/24簿记建档 中国银行 AAA 10/28 10/29

南京银行 ======================================================================================= 江苏交通控股 20 20 12 10/24簿记建档 中信银行 AAA 10/28 10/29 ======================================================================================= 华工科技 10 5 12 10/24簿记建档 国开行 AA 10/27 10/28

======================================================================================= 中广核风电 45 10 12 10/24簿记建档 农业银行 AAA 10/27 10/28

国开行 ======================================================================================= 厦门海沧 12 6 12 10/24簿记建档 兴业银行 AA 10/27 10/28 投资集团 ======================================================================================= 四川能源 8 4 12 10/24簿记建档 华夏银行 AA+ 10/28 10/29 投资集团 ======================================================================================= 江苏交通控股 30 30 12 10/24-27簿记 交通银行 AAA 10/28 10/29

浦发银行 ======================================================================================= 强生控股 4.25 4.25 12 10/27簿记建档 上海银行 AA+ 10/29 10/30 ======================================================================================= 大同煤矿集团 50 25 12 10/27簿记建档 招商银行 AAA 10/29 10/30 ======================================================================================= 亿阳集团 12 8 12 10/28簿记建档 华泰证券 AA- 10/30 10/31

北京银行 ======================================================================================= 杭州萧山 5 2.5 12 10/28簿记建档 农业银行 AA 10/29 10/30 水务集团 =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *武汉商贸国有 9 4 5 10/27簿记建档 中信银行 AA 10/29 10/30 控股集团 ======================================================================================= *济南西城投资 20 15 5 10/29簿记建档 兴业银行 AA+ 10/30 10/31 开发集团 3 3 ======================================================================================= 同方股份 7 7 3 10/23簿记建档 北京银行 AA+ 10/24 10/27 ======================================================================================= 新疆天业集团 6 6 5 10/23簿记建档 兴业银行 AA+ 10/24 10/27 ======================================================================================= 福建能源集团 10 10 5 10/23簿记建档 兴业银行 AAA 10/24 10/27

农业银行 ======================================================================================= 中国铁路 600 100 5 10/23招标 工商银行 AAA 10/24 10/27 总公司 中国银行 ======================================================================================= 中科实业 15 6 3 10/24簿记建档 光大银行 AA 10/27 10/28 集团控股 ======================================================================================= 中航航空 70 40 5 10/24簿记建档 中信证券 AAA 10/28 10/29 电子系统 中信银行 ======================================================================================= 广西投资集团 15 10 3 10/24簿记建档 建设银行 AA+ 10/27 10/28

兴业银行 ======================================================================================= 宝钢集团 20 10 3 10/27簿记建档 建设银行 AA 10/28 10/29 广东韶关钢铁 (广东恒健投资控股提供担保) 光大银行 ======================================================================================= 天津城市基础 100 30 7 10/28簿记建档 国开行 AAA 10/29 10/30 设施建设投资集团 渤海银行 ======================================================================================= 陕西高速公路 50 10 5 10/28簿记建档 招商银行 AA+ 10/29 10/30 建设集团 兴业银行 ======================================================================================= 重庆水利投资 15 5 永续中票 10/28簿记建档 浦发银行 AA+ 10/30 10/31 集团 (第5年末发行人赎回权，每五年重置利率) ======================================================================================= 丹东港集团 20 10 5 10/28簿记建档 中信证券 AA 10/30 10/31

(第3年末投资人回售选择权) 中信银行 =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日