《中国企业债发行日程表》--10月22日

香港已公布经济指标--2017/4/21
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5* -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2* -0.6 +3.0 A) 20
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *浙江新昌 6 7 10/29簿记建档 -- AA- 10/30-11/5 国信证券 投资发展公司(第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 繁昌县建投 10 7 10/16簿记建档 6.80% AA- 10/17-10/23 国信证券
(第3-7年末每年偿还20%本金/安徽省信用担保集团提供担保) ========================================================================================= 鹰潭市投融资 15 7 10/16簿记建档 6.20% AA 10/17-10/23 中航证券
(第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================== 舟山群岛新区 10 8 10/21簿记建档 6.98% AA- 10/22-10/23 财通证券 蓬莱国有资产投资集团 (第3-7年末每年偿还15%，第8年末偿还25%/以土地使用权和房产担保) ========================================================================================= 海宁城市 13 7 10/22簿记建档 *5.58% AA 10/22-10/24 国开证券 发展投资集团 ========================================================================================= 辽宁忠旺集团 11 6 10/21簿记建档 *5.48% AA+ 10/22-10/24 银河证券
(第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 乐山国资 12 7 10/21簿记建档 *5.68% AA 10/22-10/24 国泰君安证券
(第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 西安世园 12 7 10/20簿记建档 6.20% AA 10/21-10/27 华林证券 投资集团 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 溧阳昆仑 11 7 10/23簿记建档 上限8.01% AA 10/24-10/28 广发证券 城建集团 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 自贡高新投资 10 7 10/22簿记建档 上限7.50% AA 10/23-10/29 国信证券
(第3-7年末每年还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 北京天恒 15 6 10/23簿记建档 *上限7.77% AA 10/24-10/30 国金证券 置业集团 ========================================================================================= 广东高速公路 20 15 10/28簿记建档 -- AA+ 10/29-10/31 广发证券 有限公司 (广东省交通集团提供担保) 摩根士丹利华鑫证券 ========================================================================================= 三门县国资 4 7 10/28簿记建档 -- AA- 10/29-11/4 国信证券 投资控股 (第3-7年末每年还20%本金/以国有土地使用权担保) =========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 =========================================================================================
以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== *攀枝花城建投 6 5 10/29簿记建档 -- AA 10/30-11/3 平安证券 经营公司小微企业增信债 (第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 边竞；审校 李宏薇)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5* -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2* -0.6 +3.0 A) 20
路透北京4月21日 - 中国国家发改委周五发布关于北京新机场场外供油项目核准的批复，项目估算总投资为24.83亿元人民币，其中项目资本金为8.69亿元，约占总投资的35%，由中航油京津冀管道运输有限公司自筹；其余16.14亿元资金利用银行贷款解决。
* 巴黎恐袭事件过后，并无欧元抛售迹象 * 许多市场人士在大选首轮投票前选择场边观望 * 期权市场反映出人们对大选结果的担忧 * 全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月21日 - 欧元周五在欧洲早盘小涨，但仍比本周高点低近0.01美元，投资者已经做好准备迎接周日法国大选的第一轮投票，主要候选人目前难分轩轾，结果难料。 交易员称，法国采购经理人指数(PMI)初值向好，加上民调显示中间派候选人马克龙仍占据领先优势，再次安抚了投资者紧张的神经。欧元周四尾盘曾小跌。 对于一名法国警察隔夜在巴黎被人枪杀，市场没有明显反应，伊斯兰国宣称对此事负责。0834GMT，欧元兑美元涨约0.2%报1.0734。 期权市场 显示，投资者仍然担心法国极右翼候选人勒庞和/或极左翼的梅朗雄会在选举中取得强劲表现。那样的话，欧洲可能在两周内再度出现一次重大的政治冲击。 与去年美国总统选举和英国退欧公投之前的情形相似，多数投资者看来已经在投票开始前把风险