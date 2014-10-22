《中国企业债发行日程表》--10月22日

《全球汇市》欧元在三周高点下方持稳，投资者聚焦法国大选

* 巴黎恐袭事件过后，并无欧元抛售迹象 * 许多市场人士在大选首轮投票前选择场边观望 * 期权市场反映出人们对大选结果的担忧 * 全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月21日 - 欧元周五在欧洲早盘小涨，但仍比本周高点低近0.01美元，投资者已经做好准备迎接周日法国大选的第一轮投票，主要候选人目前难分轩轾，结果难料。 交易员称，法国采购经理人指数(PMI)初值向好，加上民调显示中间派候选人马克龙仍占据领先优势，再次安抚了投资者紧张的神经。欧元周四尾盘曾小跌。 对于一名法国警察隔夜在巴黎被人枪杀，市场没有明显反应，伊斯兰国宣称对此事负责。0834GMT，欧元兑美元涨约0.2%报1.0734。 期权市场 显示，投资者仍然担心法国极右翼候选人勒庞和/或极左翼的梅朗雄会在选举中取得强劲表现。那样的话，欧洲可能在两周内再度出现一次重大的政治冲击。 与去年美国总统选举和英国退欧公投之前的情形相似，多数投资者看来已经在投票开始前把风险