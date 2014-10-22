《全球汇市》欧元在一周低点徘徊，此前路透报导ECB计划购买公司债

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
在欧洲市场，交易商将关注定于今日稍晚公布的英国央行会议纪录。上周公布的不佳的通胀和薪资增长数据，使得投资者将英国升息时间预期延迟到明年下半年。
英镑兑美元 报1.6121，脱离周二高位1.6186美元。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2734 1.2714 +0.16 -7.36 1.3745
美元/日圆 106.87 106.97 -0.09 +1.49 105.30
欧元/日圆 136.09 136.00 +0.07 -5.97 144.73
美元/瑞郎 0.9474 0.9491 -0.18 +6.12 0.8928
英镑/美元 1.6122 1.6109 +0.08 -2.62 1.6556
美元/加元 1.1215 1.1218 -0.03 +5.60 1.0620
澳元/美元 0.8793 0.8778 +0.17 -1.35 0.8913
新西兰元/美元 0.7983 0.7957 +0.33 -2.72 0.8206
澳元/日圆 93.970 93.900 +0.07 +0.13 93.850
新西兰元/日圆 85.310 85.120 +0.22 -1.27 86.410
英镑/日圆 172.30 172.32 -0.01 -1.16 174.33
澳元/新西兰元 1.1013 1.1021 -0.07 +1.52 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
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