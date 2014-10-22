全球金市：金价接近六周高点，受助于中国经济疑虑

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1248.69 -0.45 -0.04
现货银 17.43 -0.07 -0.40
现货铂金 1274.25 1.25 +0.10
现货钯金 773.20 1.40 +0.18
COMEX期金 1249.20 -2.50 -0.20
COMEX期银 0.17 0.00 -0.51
汇率
欧元/美元 1.2729
美元/日圆 106.86 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军/王颖；审校 杜明霞/王兴亚)
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以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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