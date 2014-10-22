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亚洲 | 2014年 10月 22日 星期三 14:54 BJT

全球金市：金价接近六周高点，受助于中国经济疑虑

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价格 变动 涨跌%

现货金 1248.69 -0.45 -0.04

现货银 17.43 -0.07 -0.40

现货铂金 1274.25 1.25 +0.10

现货钯金 773.20 1.40 +0.18

COMEX期金 1249.20 -2.50 -0.20

COMEX期银 0.17 0.00 -0.51

汇率

欧元/美元 1.2729

美元/日圆 106.86 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军/王颖；审校 杜明霞/王兴亚)
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