离岸人民币：台湾大联大完成上海自贸区跨境资金流动

路透台北10月22日 - 随着中国上海自贸区的人民币跨境业务开展，台湾部份企业开始采用跨境的双向资金池管理。

渣打国际商业银行周三宣布，已为台湾的半导体零组件通路商大联大控股 在上海自贸区完成人民币双向资金池业务，并跨境汇出首笔资金。

渣打商银的新闻稿指出，此类跨境资金池管理金融服务将为台商企业大幅提升企业流动资金管理效率。

大联大在中国的服务据点遍及北京、上海、苏州、广东等。渣打指出，大联大在上海自贸区以资金池牵头企业(Pool header)的身份，建立人民币双向资金池业务，使其在两岸的企业，均能透过牵头企业为两岸间的资金进行调动，以利集团集中管理及运用资金。

这不但有助降低资金管理成本，更能提升资金使用效率。

渣打亦认为，上海自贸区的跨境人民币双向资金池有利台湾企业提升两岸人民币的资金管理与运用，透过统筹集团在两岸据点的总资金，得以支应子公司在中国其他据点的资金需求。藉此机制以集团内部资金代替集团外部资金，集团子公司不必向银行贷款，有助降低融资成本。(完)