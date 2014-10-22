欧洲金融：ECB管委柯恩称尚未有购买公司债的详实计划

标题新闻：加拿大财长摩尔诺称贸易仍是G20会议的重要潜台词，贸易应被视为全球增长的积极因素
G20: 20国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透布鲁塞尔10月22日 - 欧洲央行管理委员会委员暨比利时央行总裁柯恩(Luc Coene)在接受比利时媒体采访时称，欧洲央行(ECB)没有购买公司债的详细计划，不过购买公司债可以使得ECB不用为担保债和有资产担保的证券(ABS)付出过高代价。
周一ECB开始购买担保债，这是购买民间资产计划的一部分，该行将会在今年稍晚依照该计画购买ABS。
柯恩在接受商业日报L'Echo和De Tijd采访时称，“对于购买公司债，我们仍未进行认真的讨论。”
“若我们仅局限于购买担保债和ABS，则可能会为这些债券支付太高的价格，若也购买公司债，则可以避免这种情形。”
不过柯恩还说道，“还没有讨论具体的提案。”(完)
G20: 20国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。