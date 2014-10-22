欧洲金融：ECB管委柯恩称尚未有购买公司债的详实计划

路透布鲁塞尔10月22日 - 欧洲央行管理委员会委员暨比利时央行总裁柯恩(Luc Coene)在接受比利时媒体采访时称，欧洲央行(ECB)没有购买公司债的详细计划，不过购买公司债可以使得ECB不用为担保债和有资产担保的证券(ABS)付出过高代价。

周一ECB开始购买担保债，这是购买民间资产计划的一部分，该行将会在今年稍晚依照该计画购买ABS。

柯恩在接受商业日报L'Echo和De Tijd采访时称，“对于购买公司债，我们仍未进行认真的讨论。”

“若我们仅局限于购买担保债和ABS，则可能会为这些债券支付太高的价格，若也购买公司债，则可以避免这种情形。”