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亚洲 | 2014年 10月 22日 星期三 15:42 BJT

台湾债市：五年券殖利率收高，短线趋势不明

* 五年券殖利率收高，随国际盘震荡整理
    * 多空操作审慎，区间操作为主
    * 明日五年券交投区间料在1.16-1.20%

    路透台北10月22日 - 台湾指标五年公债103/15 殖利率周三收高。交易员称，因美债价格走
低与台股反弹。但盘面多空趋势并不明朗，区间震荡格局未变。
    
    交易商认为，目前债市仍处在美联储利率会议前的观望整理走势，多方担心9月初殖利率大弹行情重演，
空方则因国际盘气氛仍偏多不敢躁进。面对此一尴尬局势，多以打代跑的区间操作模式为主。
    
    “对美债的长下影线有顾忌，但台债似乎有点提早反应。”一位证券商交易员说。
    
    不过也有银行交易员指出，103/15殖利率从1.13%反弹后，逢高有见到公股银行的承接买盘，虽然不积极
，但也会让空方操作比较谨慎。
    
    另一证券商交易员则称，虽然五年券殖利率跌深反弹，但从冷券交易来看，买盘逢高承接意愿仍强，筹码
并没松动。从技术线型观察，1.20%跳空缺口可望守稳。    
    
    交易员表示，即将在下月初标售的10年增额券103/13R ，目前空单未平仓量只有30亿台币，
显示债市的偏空气氛尚未被塑造出来。    
    
    交易商预估，明日103/15殖利率区间看在1.16-1.20%，10年增额券103/13R 发行前交易殖利
率区间则在1.60-1.64%。     
    
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)          区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                              (亿台币)
    5    103/15                   +2.58     1.1858    1.1780-1.1870     175.0
    
    本周金融市场重要经济数据和事件包括：    
    10/22(三)：美国9月CPI、核心CPI、实质所得、美国克利夫兰联储9月CPI、英国央行公布10月政策会议记
录；
    10/23(四)：汇丰中国10月制造业PMI初值、日本制造业10月采购经理人指数(PMI)初值、台湾9月工业生産
指数、法国/德国/欧元区制造业、服务业、综合PMI 10月初值、英国9月零售销售/10月CBI总工业订单差值、
美国9月全国活动指数/8月房价、美国Markit制造业PMI 10月初值、欧元区10月消费者信心指数、韩国第三季G
DP初值；
    10/24(五)：中国9月70个大中城市住宅销售价格月度报告、德国GfK消费者信心指数、台湾9月M2年增率、
英国GDP第三季初值、美国9月新屋销售、欧洲央行执委普雷特参加国际银行业会议。
    
         30      103/12                     没有成交
         20      103/14                       2.1910
         10     103/13R                       1.6255
          5      103/15                       1.1858
          2       103/1                     没有成交
 (完)      

 (记者 董永年; 审校 林高丽)
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