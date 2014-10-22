中港个股：中行和交行获得“港股通”首批跨境资金结算

路透北京10月22日 - 中国证券登记结算有限责任公司近日同意，中国银行 和交通银行 的“港股通”跨境资金结算业务资格申请。这两家中资银行成为首批港股通跨境资金结算银行。

中国银行 发布的新闻稿显示，中登公司并指定中银香港作为中登公司在香港结算的开户银行，办理相关结算业务及换汇业务。

“沪港通”由“港股通”、“沪股通”两部分组成，是进一步扩大中国金融改革的制度性安排，是人民币国际化和中国资本市场双向开放的标志性事件，有利于加强沪港两地金融协作，进一步提高上海和香港国际金融中心的地位。

交通银行 表示，此次成为首批港股通跨境结算银行，将进一步提升该行在综合金融服务、跨境资金结算、离岸人民币市场等方面的市场参与度和影响力。