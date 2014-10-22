表格：韩国公债和公债期货周三收盘价

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
路透首尔10月22日 - 以下为韩国债市周三收盘价：
今日收盘价 上日收盘价
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韩国公债期货 * 107.79 107.76
10年期公债收益率 2.755% 2.757%
五年期公债收益率 2.417% 2.425%
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*为三年期公债近月期约报价。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 龚芳; 审校 田建华)
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