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市场报道 | 2014年 10月 22日 星期三 15:34 BJT

《汇市简讯》欧元/美元跌破200小时均线，1.27下方有停止单

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* 欧洲盘初跌破200小时移动均线切入位1.2732，可能跌至1.2680

* 周二升至1.2841，引发新的作空操作

* 1.2830起有大量卖单，对冲基金还卖出欧元/加元

* 今天没什么欧洲数据将公布，但毫无疑问欧洲央行对待债券的立场将再次进行讨论

* 亚洲股市大涨，此前美国股市反弹

* 浏览技术图表，请点选：link.reuters.com/vad33w (完)

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