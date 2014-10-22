金属期市：期铜在上日大涨后守稳，市场关注ECB购买公司债计划

“我们的分析师预计，中国决策者会聚焦于降低融资成本，支持基础设施投资和稳定住房需求，”摩根士丹利分析师Joel Crane称。

“这三点都利好大宗商品。”

0705 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 基本持稳在每吨6,654美元，前日上涨1.6%，创8月20日以来最大单日涨幅。铜价今年仍下跌逾9%。

上海期交所主力1月期铜 攀升0.9%至每吨47,070元人民币(7,695美元)。

LME期镍 周三持平，周二曾跌至逾七个月低点每吨15,080美元。(完)

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