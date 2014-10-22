金属期市：期铜在上日大涨后守稳，市场关注ECB购买公司债计划

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
“我们的分析师预计，中国决策者会聚焦于降低融资成本，支持基础设施投资和稳定住房需求，”摩根士丹利分析师Joel Crane称。
“这三点都利好大宗商品。”
0705 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 基本持稳在每吨6,654美元，前日上涨1.6%，创8月20日以来最大单日涨幅。铜价今年仍下跌逾9%。
上海期交所主力1月期铜 攀升0.9%至每吨47,070元人民币(7,695美元)。
LME期镍 周三持平，周二曾跌至逾七个月低点每吨15,080美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/朱晓军；审校 李婷仪/艾茂林)
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
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