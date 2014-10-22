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亚洲 | 2014年 10月 22日 星期三 15:43 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

几位知情人士对路透称，欧洲央行(ECB)正在考虑在二级市场买入公司债，或许最早在12月就对此作出决
议，并在明年初开始实施。欧洲央行已经就购买公司债展开工作，这将扩大周一启动的民间资产购买计划。欧
洲央行期望，这些举措将加强对企业的放贷，从而为欧元区经济提供支持。 
    然而欧洲央行管委柯恩在接受比利时媒体采访时称，欧洲央行没有购买公司债的详细计划，不过购买公司
债可以使得ECB不用为担保债和有资产担保的证券(ABS)付出过高代价。 
    
    参与内部政策讨论的多位政府消息人士表示，尽管中国经济增长放慢至25年来低点，但央行可能坚持不降
息的立场，改革方面的政治考量影响到货币政策的实施。
    这些消息人士与中央领导层比较接近并供职于高级智库。他们表示，中国央行面临越来越大的降息压力以
支撑经济增长，但央行担心这可能会加剧债务和房地产泡沫，并打击中国政府的改革信誉，这些担忧降低了央
行迅速行动的可能性。 
    
    瑞士央行理事祖布鲁克称从物价稳定的角度看，目前的利率适切；他并称瑞郎仍被高估，仍有必要设定汇
率上限，而央行将在必要时不设限购买外汇，并立即采取进一步措施来扞卫瑞郎上限。 
    
  美国       联邦基金利率0-0.25%            2008年12月16日降至少75基点
             基本贴现率0.75%                2010年2月18日升25基点
  加拿大     隔夜拆款利率1.0%               2010年9月8日升25基点
  巴西       Selic利率11%                   2014年4月3日升25基点
                                            
 亚洲
  日本       隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
             贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国       金融机构一年期存款利率3.00%    2012年7月5日降25基点
             一年期贷款利率6.00%            2012年7月5日降31基点
  台湾       重贴现率1.875%                 2011年6月30日升12.5基点
             担保放款融通利率2.25%          2011年6月30日升12.5基点
             短期融通利率4.125%             2011年6月30日升12.5基点
  香港       最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
             隔夜贴现窗利率0.5%             2008年12月17日降100基点
  韩国       基本利率(base rate)目标2.00%   2014年10月15日降25基点
  澳洲       隔夜拆款利率2.50%              2013年8月6日降25基点
  马来西亚   隔夜政策利率3.25%              2014年7月10日升25基点
  新西兰     官方指标利率3.50%              2014年7月24日升25基点
  泰国       一天期附买回利率2.0%           2014年3月12日降25基点
  菲律宾     隔夜借款利率4.0                2014年9月11日升25基点
  印度       附买回利率8.00%                2014年1月28日升25基点
             附卖回利率7.00%                2014年1月28日升25基点
  印尼       指标利率7.50%                  2013年11月12日上调25个基点
                                            
 欧洲
  欧元区     主要再融资利率0.05%            2014年9月4日降10基点
  英国       准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
             (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士       利率目标区间0.00-0.25%         2011年8月3日下调目标区间50基点
  瑞典       附买回利率0.25%                2014年7月3日降50基点
  挪威       指标利率1.50%                  2012年3月14日降25基点
  俄罗斯     指标一周期回购利率8.00%        2014年7月25日上调50个基点
                                            
                                            
  非洲
  南非       附买回利率5.75%                2014年7月17日升25基点
                                            
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%
 。(完)
 
 (整理 张明钧; 审校 高琦)
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