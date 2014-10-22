几位知情人士对路透称，欧洲央行(ECB)正在考虑在二级市场买入公司债，或许最早在12月就对此作出决 议，并在明年初开始实施。欧洲央行已经就购买公司债展开工作，这将扩大周一启动的民间资产购买计划。欧 洲央行期望，这些举措将加强对企业的放贷，从而为欧元区经济提供支持。 然而欧洲央行管委柯恩在接受比利时媒体采访时称，欧洲央行没有购买公司债的详细计划，不过购买公司 债可以使得ECB不用为担保债和有资产担保的证券(ABS)付出过高代价。 参与内部政策讨论的多位政府消息人士表示，尽管中国经济增长放慢至25年来低点，但央行可能坚持不降 息的立场，改革方面的政治考量影响到货币政策的实施。 这些消息人士与中央领导层比较接近并供职于高级智库。他们表示，中国央行面临越来越大的降息压力以 支撑经济增长，但央行担心这可能会加剧债务和房地产泡沫，并打击中国政府的改革信誉，这些担忧降低了央 行迅速行动的可能性。 瑞士央行理事祖布鲁克称从物价稳定的角度看，目前的利率适切；他并称瑞郎仍被高估，仍有必要设定汇 率上限，而央行将在必要时不设限购买外汇，并立即采取进一步措施来扞卫瑞郎上限。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率11% 2014年4月3日升25基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.00% 2014年10月15日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.50% 2013年8月6日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率3.50% 2014年7月24日升25基点 泰国 一天期附买回利率2.0% 2014年3月12日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率8.00% 2014年1月28日升25基点 附卖回利率7.00% 2014年1月28日升25基点 印尼 指标利率7.50% 2013年11月12日上调25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率0.25% 2014年7月3日降50基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率8.00% 2014年7月25日上调50个基点 非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25% 。(完) (整理 张明钧; 审校 高琦)