《汇市简讯》英镑/美元跌破1.61，受对英国央行会议记录的预期拖累

标题新闻：纽约联储料美国首季和第二季经济成长2.65%和2.06%，与之前一周的预估变动不大
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* 英镑/美元跌破1.61，英国央行即将公布10月会议记录
* 外界猜测央行货币政策委员会委员麦卡弗蒂本月可能没有投票赞同升息
* 麦卡弗蒂和威尔在8月和9月会议上赞同升息25个基点
* 市场预期央行10月会议委员们以7:2投票决定维持利率不变，若果真如此，可能激发空头回补
* 1.6075-80埋有买单(1.6075为10日移动均线切入位，1.6080为周一低点)
* 卖单埋在1.6070和1.6050下方(完)
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