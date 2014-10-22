亚洲橡胶：TOCOM期胶上升，因日圆走弱和泰国出台支援胶农政策

这项计划将包括根据胶农所拥有的土地多寡给予直接补贴，此外，政府机构Rubber Estate Organisation将从市场买进。

“泰国政府的措施为市场提供支撑，但市场并不清楚这是否只是口惠但实不至。”东京一位拒绝具名的交易员说。“仅管这项计划已经决定，但他们常常因为没有足够金援而不会直行到底。”