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亚洲 | 2014年 10月 22日 星期三 15:54 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶上升，因日圆走弱和泰国出台支援胶农政策

这项计划将包括根据胶农所拥有的土地多寡给予直接补贴，此外，政府机构Rubber Estate Organisation将从市场买进。

“泰国政府的措施为市场提供支撑，但市场并不清楚这是否只是口惠但实不至。”东京一位拒绝具名的交易员说。“仅管这项计划已经决定，但他们常常因为没有足够金援而不会直行到底。”

上海期交所主力1月合约 上涨140元人民币，收报每吨12,880元(2,105美元)。

美元兑日圆从周二的106.35日圆上涨至约107日圆。

新加坡商品交易所(SICOM)周三因公共假期休市。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦/李婷仪 审校 田建华/杜明霞)
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