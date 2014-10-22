亚洲橡胶：TOCOM期胶上升，因日圆走弱和泰国出台支援胶农政策

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
这项计划将包括根据胶农所拥有的土地多寡给予直接补贴，此外，政府机构Rubber Estate Organisation将从市场买进。
“泰国政府的措施为市场提供支撑，但市场并不清楚这是否只是口惠但实不至。”东京一位拒绝具名的交易员说。“仅管这项计划已经决定，但他们常常因为没有足够金援而不会直行到底。”
上海期交所主力1月合约 上涨140元人民币，收报每吨12,880元(2,105美元)。
美元兑日圆从周二的106.35日圆上涨至约107日圆。
新加坡商品交易所(SICOM)周三因公共假期休市。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦/李婷仪 审校 田建华/杜明霞)
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
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