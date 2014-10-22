投行观点：预计四季度和明年铁矿石价格分别为87和82美元/吨--中金

路透北京10月22日 - 今年三季度铁矿石价格下跌15.3%之后，中国知名投行--中国国际金融有限公司称，因中国内矿减产低于预期，下调四季度和明年的铁矿石价格预测，调整后分别为87美元/吨和82美元/吨。

中金公司最新报告称，2014年铁矿石边际成本为110美元/吨。然而矿石价格.IO62-CNI=SI三季度末曾跌至77.5美元/吨，为逾五年新低，最新报81.5美元/吨。

尽管中金实地调研和数据提供商反馈今年二季度以来不少国内矿山进行减产，然而1-8月铁矿石内矿产量同比增长9%，处于历史高位，配合用电量等历史数据发现，国内低成本产能进入、高成本产能挤出，使得国内矿石成本曲线逐渐扁平化，内矿减产低于预期。