投行观点：预计四季度和明年铁矿石价格分别为87和82美元/吨--中金

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
路透北京10月22日 - 今年三季度铁矿石价格下跌15.3%之后，中国知名投行--中国国际金融有限公司称，因中国内矿减产低于预期，下调四季度和明年的铁矿石价格预测，调整后分别为87美元/吨和82美元/吨。
中金公司最新报告称，2014年铁矿石边际成本为110美元/吨。然而矿石价格.IO62-CNI=SI三季度末曾跌至77.5美元/吨，为逾五年新低，最新报81.5美元/吨。
尽管中金实地调研和数据提供商反馈今年二季度以来不少国内矿山进行减产，然而1-8月铁矿石内矿产量同比增长9%，处于历史高位，配合用电量等历史数据发现，国内低成本产能进入、高成本产能挤出，使得国内矿石成本曲线逐渐扁平化，内矿减产低于预期。
报告指出，钢厂成材持续跌价，库存堆积和银行风险偏好下降推升了钢厂资金压力。三四季度中国地产投资不断恶化，其中对于黑色金属需求最紧密相关的新开工恶化最为剧烈，虽然汽车，家电等工业需求还相对较为乐观，然而占有约钢材40%的地产需求下行使得钢材基本面持续恶化。（完） (发稿 李文科; 审校 黄凯)
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