欧元/美元：持续在近期低点1.2675展开的上升通道中交投，支撑位于1.2705。需要突破1.2900及上周高点，才能扩大升势探向1.3000。回跌至1.2670下方可能预示着将重新测试1.2570水准。若跌破1.2570则可能回探1.2500及1.2400。