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亚洲 | 2014年 10月 22日 星期三 16:02 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦10月22日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：持续在近期低点1.2675展开的上升通道中交投，支撑位于1.2705。需要突破1.2900及上周高点，才能扩大升势探向1.3000。回跌至1.2670下方可能预示着将重新测试1.2570水准。若跌破1.2570则可能回探1.2500及1.2400。

美元/日圆：由于未能克服107.60阻力，仍存在回跌至上周低点105.20的风险。需要升破107.60，才可能扩大回弹至108.50。中长期而言，伤害看来已经造成，美元可能一路跌回100日圆水准。

英镑/美元：英镑已经突破1.6130美元水准，看来正上探1.6220/30区域，以及6月高点所构成的趋势线阻力。需要加以突破方能抵销近期下跌动能，并回探1.6300。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2714 1.2714 +0.00 -7.50 1.3745

美元/日圆 106.89 106.97 -0.07 +1.51 105.30

欧元/日圆 135.92 136.04 -0.09 -6.02 144.63

美元/瑞郎 0.9487 0.9491 -0.04 +6.26 0.8928

英镑/美元 1.6074 1.6109 -0.22 -2.91 1.6556

美元/加元 1.1229 1.1218 +0.10 +5.73 1.0620

澳元/美元 0.8774 0.8778 -0.05 -1.56 0.8913

新西兰元/美元 0.7963 0.7957 +0.08 -2.96 0.8206

欧元/瑞郎 1.2065 1.2066 -0.01 -1.68 1.2271

欧元/英镑 0.7908 0.7893 +0.19 -4.69 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2174 9.2010 +0.18 +4.18 8.8474

美元/挪威克朗 6.5826 6.5650 +0.27 +8.51 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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