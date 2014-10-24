《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(10月20日-24日)中国重要财经新闻： 【经济/政策】

--中国政治：推动审判权和执行权分离，建重大决策终身责任制--四中全会

周四闭幕的中国中共十八届四中全会提出，优化司法职权配置，推动实行审判权和执行权相分离的体制改革试点，最高人民法院设立巡回法庭，探索设立跨行政区划的人民法院和人民检察院，探索建立检察机关提起公益诉讼制度。

--中国经济：前三季经济运行仍在合理区间，并出现积极趋势性变化--总理

中国国务院总理李克强周二表示，总的看，中国前三季度经济运行仍处在合理区间，并出现了一些积极、深刻的趋势性变化。

--中国经济：明年有条件争取GDP增长7%，增速目标宜调低--国研中心专家

中国国务院发展研究中心宏观经济研究部部长余斌周五表示，中国经济正在向新常态过渡的进程中，在尚未探明新的均衡增长点之前，经济运行将持续承压；预计明年有条件争取国内生产总值（GDP）增长7%，并建议明年调低经济增速目标。

--《焦点》中国三季度经济持续放缓，政策宽松大方向不变

出口回暖同时，投资和消费明显回落，拖累中国三季度GDP增速进一步放缓至五年半低点；但9月工业增速大幅回升，暂时缓解对经济下行的担忧。鉴于当前政策面宽松力度不小，未来随着稳增长政策进一步落实，四季度经济可能大概率回暖。

--中国就业：三季度末城镇登记失业率4.07%，前三季新增就业1,082万人--人社部

中国人力资源社会保障部周五公布，三季度末城镇登记失业率为4.07%，比二季度下降0.01个百分点。该失业率自2010年9月以来几乎一直维持在4.1%左右，只在2013年三季度曾降至4.04%。

--中国数据：汇丰10月制造业PMI初值微升，但经济下行压力仍存

就业和库存指数有所改善，推动汇丰中国10月制造业PMI初值小幅升至三个月高点。但内外需显露放缓迹象，且投入和产出价格进一步回落，均表明经济下行压力犹存，要求政策面宽松以稳增长。

--中国政策：存量地方政府债务处置办法将出台，仅省级可举债拽紧资金链

中国财政部近期下发征求意见稿，明确地方政府性存量债务清理处置办法，这将对融资需求软约束已久的地方政府融资平台形成财务硬约束，并降低政府债务杠杆风险。

--中国房地产：9月全国房价21个月来首现同比下跌，但环比跌幅收窄

中国主要城市9月房价21个月来首次出现同比下跌，且一线城市中上海和广州房价同比亦步入下滑；不过在地方政府纷纷出手救市情况下，虽然环比仍连续第五个月下跌，但跌幅收窄。

--中国国企：1-9月国有企业利润增5.9%,煤炭、化工类利润下降--财政部

中国财政部周四公布，今年1-9月国有企业利润同比增长5.9%，明显低于1-8月的8%增幅。从行业看，煤炭、化工行业利润降幅仍较明显。

--中国财政：9月财政收入增速延续偏低态势，料四季度收支矛盾仍突出

受出口退税增加且国内增值税增幅偏低影响，中国9月财政收入同 比增幅延续上月以来增幅偏低态势。由于经济下行压力仍然存在，中央财政收入增长仍较困 难，预计今年四季度财政收支矛盾仍突出。

--中欧贸易：长期以来电信争端获解决，华为不再面临惩罚性关税威胁

欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)周一表示，欧盟已经结束了与中国持续已久的电信贸易争端，不再威胁对中国电信产品出口征收惩罚性关税。此举令全球两大贸易体间的紧张关系得到缓和。

========================================================================== 【金融/证券/保险】

--中国外汇：当前资本外流是符合调控目标的有益调整，风险可控--外管局

中国三季度数据显示出现资本外流，官方则表态认为此为符合调控目标的有益调整 ，风险可控。外管局官员周四表示，内外部不确定性因素有所增加，可能会使得跨境资金流动双向波动成为一 种新常态，但这种波动可以承受。

--中国外汇：人民币兑新加坡元直接交易将于下周启动--消息

三位消息人士周四对路透称，中国外汇交易中心将于下周启动人民币兑新加坡元直接交易。这有利于形成两种货币之间的直接汇率，而非用美元交叉汇率进行套算。

--《独家新闻》ASIFMA向香港证监会建言需更多时间为沪港通做准备

根据路透看到的信件内容，亚洲证券业与金融市场协会(ASIFMA)日前致信香港证监会，要求更多时间为沪港通开通做准备，因目前一些规则尚不明确。

--中国保险：保险公司对关联方投资余额将不超过总资产30%--保监会

中国保监会在逐步放开保险资金投资领域的同时，也在加强风险防范。保监会周三就发布征求意见稿，拟加强保险公司关联交易监管，其中明确，保险公司对关联方的全部投资余额，合计不得超过其上季末总资产的30%，并不得超过上季末净资产。

--《焦点》中国规划首批黄金远期及期权，志在争夺亚洲指标价定价权

消息人士称，上海黄金交易所正在规划，在中国首次推出黄金远期交易和期权交易，或让中国在争取亚洲指标价格定价权上获得先机。而亚洲指标价格最终可能成为伦敦金定盘价的对手。

--中港个股：央行副行长刘士余将出任农业银行董事长--消息

中国第三大银行--农业银行董事长一职空缺超过一个半月之后，终于迎来了继任者。两位了解情况的消息人士周一表示，中国央行副行长刘士余将出任农行董事长。

--中国保险：保监会鼓励险资开展境外投资，但国际化配置切忌急于求成

中国保监会副主席陈文辉周四表示，保险资金实现国际化配置是大势所趋，国内保险业应通过加快这一进程，在全球范围内寻找收益高、风险低的优质资产组合。保监会鼓励有实力、有能力的机构开展境外资产投资。

--《市场热谈》中国央行以3.5%利率再向银行发SLF，降融资成本煞费苦心

继上月向国有银行发放人民币常备借贷便利工具（SLF）之后，中国央行一碗水端平，再以同样方式向多家股份制银行注入流动性，并且给出了更为优惠的利率价格，以助银行降低融资成本。

--《焦点》中国经济放缓引发货币政策热议，央行料不降息以求稳妥

参与内部政策讨论的多位政府消息人士表示，尽管中国经济增长放慢至25年来低点，但央行可能坚持不降息的立场，改革方面的政治考量影响到货币政策的实施。

========================================================================== 【行业/公司】

--中国房地产：天津宣布取消住房限购，首套房最低首付三成

近期中国连续出台支持房地产市场发展的政策。虽然北京明确表示楼市限购政策不会退出，但其毗邻的另一大城市天津则最新宣布，支持居民合理住房需求，全面取消住房限购。

--中国国企：中钢集团旗下贸易、钢铁及炉料三大公司将合并--报载

在债务压顶、经营不善的多重阴影笼罩下，中国中钢集团拟展开新一轮改革。中国证券报周二援引该集团相关人士称，中钢集团要减少职能部门，进行减员重组，并将贸易、钢铁、炉料三大公司合并。

--中国债市：*ST超日破产重整获债权人会议通过，协鑫硅片业务是否注入未确定--报载

陷入债务危机和经营困境的中国光伏企业上海超日太阳能科技有限公司 ，周四下午举行了破产重整的债权人会议，上海证券报周五报导，最终债权人们通过投票表达了对目前方案的认可，令*ST超日避免破产清算命运，而有传言称协鑫集团将向超日注入硅片资产问题未获确定。

--中国企业：中铝公司董事长易人，原成都市市长葛红林接任

中国最大的铝生产商--中国铝业公司（Chinalco）周一称，成都市市长葛红林接替熊维平任中铝公司董事长、党组书记，董事长职务任免按有关法律和程序办理。 (完) (整理 林高丽)