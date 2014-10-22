欧元债市：二线国家公债收益率继续下滑，市场预计ECB将购买公司债

“央行购债消息对德国以外的债市相当利好，因此息差明显缩窄，今天仍有一些后劲，”KBC策略师Piet Lammens称。

0741 GMT，德国10年期公债收益率 跌1个基点至0.86%。西班牙和意大利10年期公债收益率也下滑5个基点；而希腊10年期公债收益率 跌38个基点至7.44%，上周曾升破9%。

周三的主要数据是1230GMT出炉的美国消费者物价指数(CPI)，若数据意外疲软，可能推后美国联邦储备理事会(美联储/FED)收紧货币政策的预期，进一步提振债市。

德国30年期公债收益率 周三盘初报1.74%。(完)

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