《综述》中国经济不能再靠政府扩支出，今年实现7.5%增速问题不大

* 简单通过扩大政府支持刺激经济不可取--专家

* 应落实减税和利率市场化改革，降低企业成本

* 全年7.5%的经济增速目标问题不大

作者 侯向明

路透北京10月22日 - 中国第三季度经济增速放慢至五年半低点，投资增速明显回落。国内财经专家认为，不能简单通过扩大政府支出方式来提振经济，应继续落实减税和利率市场化改革，降低企业融资成本。

全国人大财经委原副主任贺铿周三在中国国国际经济交流中心举办的“经济每月谈”上表示，稳增长首先要稳心态，不能再用扩大投资的方式来提振经济，财政一定要量入为出，同时继续落实已经提出的各种减税措施，扶植中小微企业发展。

“2012年以来经济下行是一个必然的趋势，但是不会出现太大的问题，下行主要是过度投资带来的结果。”他指出，“这个病要治，因为这个病的形成是吃补药吃过了头形成的，要治这个病不可以再用吃补药的方法来治。”

中国国家统计局周二公布，三季度国内生产总值（GDP）同比增长7.3%，为2009年一季度以来最低增速。 （走势图 link.reuters.com/web33w ）

贺铿分析称，从前三季度的各种统计数字来看，1-7月份经济运行相当正常、平稳，工业增加值在8月异常下滑后，9月恢复正常，所以实现全年7.5%左右的增长目标没有什么问题，7.4%的增速肯定会实现。

他提出，要加强金融监管，努力稳定人民币汇率并积极推进利率市场化改革，想尽各种办法降低企业融资的成本，让金融真正为实体经济服务。还应引导民间资本投资国有垄断行业，“为了提高工业运行的效率，应该在改革过程当中有勇气推进民进国退。”

统计局数据显示，1-9月固定资产投资同比增长16.1%，创至少过去10年来最低水准。9月社会消费品零售总额同比增长11.6%，亦低于路透调查预估中值11.8%。

贺铿表示，真正拉动经济增长的马车实际上只有居民消费和进出口两驾，而不包括投资，因为投资是根据消费增长和出口增长来决定生产规模，1998年以来用投资来拉动经济增长的做法严重扭曲了分配结构。

中国人民大学教授宋立在同一场合亦称，不能简单通过扩大政府支出方式来稳增长，但通过财政政策安排为减税、弥补公共产品投资是必要的。同时，货币信贷政策也要为结构调整创造必要的环境。

“因此，积极财政政策和稳健货币政策时必要的，为了支持结构调整需要发挥更加积极的作用。”宋立表示，宏观调控是必要的，不能将一切调控措施都视为刺激。

**全年经济增速目标可实现**

中国国务院总理李克强周二表示，前三季度经济运行仍处在合理区间，并出现了一些积极、深刻的趋势性变化。同时影响中国经济发展的下行压力和困难依然不小，改革措施充分见效还需一个过程。

国务院发展研究中心原副主任卢中原周三也表示，应少一点关注经济增长速度，多一点关注转型，多一点关注中国经济正在发生的深层次的变化。

“中国结构调整带来的真正实质性变化，就是服务业就业比重的上升，超过增加值比重的上升。而经济增长速度放慢一个点、半个点根本无所谓，主要要看有新的经济着眼点。”卢中原说。

他表示，中国经济增长速度逐步放慢是一个趋势性的放缓，通过短期刺激并不能马上起来的，但也很难出现大起大落；从中长期的角度来看，主要是由供给面的因素决定，劳动力的供给，资本增长的供给，还有效率提升带来的增长动力。

宋立指出，三季度的数字一反二季度上升的态势重新出现下滑，这有些出乎意料，又在情理之中。总的来看，虽然经济下行的压力再次加大，并且可能还将持续一段时间，但原有的一些基本面的不利因素已消化的差不多了。

“就当前的经济形势来说，短期而言基本符合年度的调控目标，7.5%左右，7.4%、7.6%、7.3%、7.7%，短期来看没有什么太大的问题。”宋立说。