《路透晚报》--10月22日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：因ECB刺激预期收升2.6%，苹果相关个股大涨

日本股市周三收盘上扬逾2%，因欧洲央行(ECB)可能采取进一步措施刺激欧元区经济，这一前景提振了投资者人气。日经指数上涨2.6%，收在15,195.77点，完全收复周二的跌幅。东证股价指数上涨2.6%至1,236.41点。JPX-日经400指数亦上升2.6%至11,249.65点。

--中国股市：沪综指收跌续创一个月新低，权重股护盘无果大盘延续调整

中国股市沪综指收跌续创一个月新低，早盘受外盘提振冲高回落后午后出现跳水。分析师指出，尽管权重股有所护盘，但今日前期涨幅较大的板块回落明显，令大盘延续调整，对经济前景的担忧和政策预期趋弱使投资者心态相对谨慎。

沪综指收报2,326.553点，跌13.103点或0.56%，此前收盘低点为9月23日2,309.72点；上证A股今日成交1,384亿元人民币，上日为1,465亿元。沪深300指数收报2,418.641点，跌0.61%；沪深300指数期货主力11月合约尾盘报2,428.0点，跌0.54%，成交677，479手。

--香港股市：收升1.4%创七周最大单日涨幅，石油类股领涨

香港股市收盘上涨，录得9月初以来最大单日涨幅，受助于美股上扬，以及市场乐观预期中国政府将出台更多刺激举措来支撑增长。恒生指数收高1.4%至23,403.97点，为9月3日以来最大单日涨幅。恒生国企指数上扬1.5%。

--全球汇市：宽松预期打压欧元至一周低位，英国央行会议记录公布后英镑下滑

欧元兑美元触及一周低位，之前路透报导称欧洲央行考虑买入公司债，凸显出欧元区和美国两地政策前景的差异化。0845GMT，欧元兑美元跌0.2%报1.2688美元，此前触及一周低点1.2680。美元兑日圆跌0.16%报106.80。美元指数升0.2%至85.528。英镑兑美元在会议记录出炉后下滑至日低1.6012美元，此前报约1.6066；欧元兑英镑涨0.25%至0.79265英镑，此前报0.7899。

--欧元债市：二线国家公债收益率继续下滑，受ECB将购买公司债报导影响

评级较低的欧元区政府公债收益率自上周触及的高位进一步回落，因欧洲央行可能决定购买公司债，令高风险资产再受青睐。0741 GMT，德国10年期公债收益率跌1个基点至0.86%。西班牙和意大利10年期公债收益率也下滑5个基点；而希腊10年期公债收益率跌38个基点至7.44%，上周曾升破9%。

--金属期市：期铜小涨，市场关注ECB购买公司债计划

伦敦期铜在经历了两个月内最大单日涨幅后涨势稍缓，因欧洲和中国或出台新举措的前景和美国经济复苏的进一步迹象支撑市场。0843GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨约0.3%报每吨6,687美元，前日上涨1.6%，创8月20日以来最大单日涨幅。上海期交所主力1月期铜攀升0.9%至每吨47,070元人民币(7,695美元)。

--国际油市：买家逐渐返场，助布兰特油价站稳在86美元上方

布兰特原油期货在86美元上方持稳，守住上日录得的涨幅，供应过剩打击油价跌至四年低点后，买家逐渐返回市场。0838GMT，布兰特原油12月合约涨0.15%，报86.35美元；进一步脱离上周低位暨2010年以来最低水准82.60美元回升。美国原油12月合约微跌0.04美元，报每桶82.45美元。

--全球金市：金价接近六周高点，受助于中国经济疑虑

金价接近9月初以来高点，受助于对中国经济增速放缓的忧虑，但亚洲实货需求可能下滑的前景导致涨幅受限。0840GMT，现货金基本持平在每盎司1,247.30美元，距离周二所及的9月10日以来高点1,255.20美元不远。美国期金跌0.3%至每盎司1,247.70美元。