新兴汇市：韩元领涨亚币，受亚股上扬及欧洲央行憧憬提振

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
印尼卢比 因有进口商的美元买需，而未能追随其他亚币升值的脚步。
交易员将印尼卢比获利了结，卢比在周二曾触及约四周来最强水平。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 106.88 107.00 +0.11 -1.50 105.28
台币 30.393 30.401 +0.03 -1.46 29.950
韩元 1051.62 1054.70 +0.29 +0.36 1055.40
泰铢 32.32 32.27 -0.15 +1.67 32.86
菲律宾披索 44.74 44.75 +0.03 -0.75 44.40
印尼卢比 12015.00 11995.00 -0.17 +1.21 12160.00
印度卢比 61.24 61.31 +0.11 +0.91 61.80
人民币 6.1178 6.1212 +0.06 -1.04 6.0539
* 新加坡及马来西亚金融市场因假期休市。(完)
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