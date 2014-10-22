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亚洲 | 2014年 10月 22日 星期三 16:43 BJT

新兴汇市：韩元领涨亚币，受亚股上扬及欧洲央行憧憬提振

印尼卢比 因有进口商的美元买需，而未能追随其他亚币升值的脚步。

交易员将印尼卢比获利了结，卢比在周二曾触及约四周来最强水平。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 106.88 107.00 +0.11 -1.50 105.28

台币 30.393 30.401 +0.03 -1.46 29.950

韩元 1051.62 1054.70 +0.29 +0.36 1055.40

泰铢 32.32 32.27 -0.15 +1.67 32.86

菲律宾披索 44.74 44.75 +0.03 -0.75 44.40

印尼卢比 12015.00 11995.00 -0.17 +1.21 12160.00

印度卢比 61.24 61.31 +0.11 +0.91 61.80

人民币 6.1178 6.1212 +0.06 -1.04 6.0539

* 新加坡及马来西亚金融市场因假期休市。(完)

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