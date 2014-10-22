台湾资管：劳退基金释出高薪指数为指标代操商机，总额300亿台币

路透台北10月22日 - 为鼓励企业为劳工加薪，劳动部劳动基金运用局周三表示，新制劳退基金将释出以“台湾高薪100指数”为追踪指标的委外代操标案，共将遴选五家投信代操300亿台币。

劳动基金运用局在发布的新闻稿中指出，“台湾高薪100指数”系由证券交易所与锐联资产管理公司合作编制，该指数先筛选出同时符合员工平均薪酬最高的三分之一，且净利为正数、每股净值至少10元的股票，最后以员工薪酬总额排序，选出最大的前100支股票作为成分股。