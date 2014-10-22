《中国债市每日综述》获利回吐施压现券升势暂歇，短期料仍有震荡

* 获利回吐压力现身，现券收益率及IRS反弹

* 国债期货连跌二日，国债收益率升幅亦稍大

* 短期仍有震荡，但技术性调整不改牛市方向

* 质押式回购创单日成交新高

路透上海10月22日 - 中国银行间债市周三现券收益率及IRS均有所反弹，连日来的强势令机构赚的盆满钵满，选择兑现利润的机构也日渐增多，牛气冲天的债市亦暂时停下脚步，料短期内仍有震荡，以进一步消化获利回吐压力。

不过交易员认为，从经济基本面、政策面等来看，仍看不到对债市的明显利空因素，市场技术性调整不改收益率波动下行的大趋势。

“收益率上了一些，国债幅度更大一些，因为国债期货又跌了不少，之前降了这么多，有一些获利了结也是正常的，”华东一银行交易员称。

她指出，相对而言今日金融债收益率升幅稍小，而在市场短期调整而资金面又保持宽松的情况下，短债走势则相对平稳。

剩余期限约6.70年的固息国债140013最新报价收益率 在3.79%/3.75%，上日尾盘为3.73%/3.71%。

国债期货则连续第二日明显下跌，中金所五年期国债期货主力合约TF1412 今日收在95.444元，较上日结算价跌0.272元人民币，或0.28%。

财政部周三早间招标的七年期固息国债中标利率略高于预期。交易人士指出，现券收益率经过此前连续大幅下挫后，技术上有反弹需要，二级市场周二尾盘已提前反应，最终拉动今日一级利率定位亦稍有走升。

上海一券商交易员谈到，虽然今日收益率回升，但与此前跌幅相比仍相对有限，短期内若没有进一步的政策刺激，收益率继续大降的可能性有限，但目前也看不到持续反弹的理由，估计仍会震荡整理一段时间，等待消息面的进一步变化。

剩余期限约4.46年的国开债140209券最新报价收益率 在4.30%/4.25%，上日尾盘为4.27%/4.22%。

**资金供给略减，但整体宽松不改**

银行间资金市场周三主要回购利率 多稳中略涨，成交量创单日新高。交易员表示，新股申购在即以及企业季度缴税对短期资金扰动略显，场内隔夜及七天品种出资机构较前几日稍有减少，但流动性整体宽松局面不改。

他们并指出，部分农信社等质押信用债品种的机构拆借资金较为不易，但也仅限于时点性影响，市场对资金面预期仍偏乐观。

“资金还行，比较平稳，不是很松了，出钱的机构也没前几天多，也就是新股和缴税有点扰动吧，”上海一银行交易员称，市场需求均集中在短期品种，长期品种基本属于有供给但需求偏弱的状况。

他并表示，不过资金面仅限于短期内略有波动，整体预期资金大幅收紧概率仍不大。

未来三天，沪深股市合计有12只新股发行，网上申购日及网下缴款日集中在10月23日（周四）、24日（周五）和27日（下周一），资金解冻日分布在10月28日至30日三天。(欲浏览中国已公布新股发行上市日程表，请点选 )

华北一银行交易员表示，除了感觉市场上农信社等质押信用品种的机构拆借资金难度较大，资金面并无大碍；且新股申购对资金面仍呈现结构性影响，较之银行间市场，交易所则更为明显。短期来看，除了明日有500亿元国库现金到期之外，流动性并无其它导致收紧因素。

“缴税、新股等即便开始了，资金也问题不大吧，毕竟央行2,000-4,000亿SLF（常备借贷便利）投出来了。”他称。

路透上周五援引消息人士称，数家股份制商业银行已接获央行通知，将通过SLF获得流动性支持，每家规模约300亿元人民币，共计金额约2,000亿元左右；此外，央行此次发放的SLF期限三个月，利率为3.5%，比上次向五大国有银行发放的SLF降低了10-20个BP(基点)。

今日银行间市场质押式回购总成交金额12,186.10亿元，较上日的10,728.60亿元明显放大，并刷新单日成交新高；其中，隔夜品种为10,055.81亿元，上日为9,365.89亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.4330 2.4356 -0.26 10,055.81

七天 2.9819 2.9506 +3.13 1,746.08

14天 3.4699 3.3983 +7.16 317.30

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.0300 1.2350 -20.50 --

七天 3.8100 3.9650 -15.50 --

14天 3.7000 3.9150 -21.50 --

回购定盘利率

其中:隔夜 2.5100 2.5100 0.00 --

七天 2.9900 3.0000 -1.00 --

14天 3.4300 3.3300 +10.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.4190 2.4150 +0.40 --

七天 2.9320 2.9210 +1.10 --

三个月 4.4910 4.4978 -0.68 --