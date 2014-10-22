中国经济：发改委批复三条铁路五个机场项目，投资总金额1,500亿元

路透北京10月22日 - 中国正加大投资应对经济下行压力，继上周四中国国家发展和改革委员会核准三条铁路新建或扩建项目后，周三又公布了对八个建设项目的同意批复，包括三条铁路和五个机场，投资总额达1,500亿元人民币。

发改委网站刊登的公告称，三条铁路分别是黔江至张家界至常德、商丘至合肥至杭州、郑州至万州铁路，总投资金额为1,445.16亿元;五家机场的总投资额为54.9亿元，分别是青海果洛民用机场，吉林省松原民用机场，内蒙古扎兰屯机场，云南省澜沧民用机场和贵州省仁怀民用机场。

发改委的批复明确各项目的资金总额和来源，其中新建黔江至张家界至常德铁路项目投资估算总额为384.4亿元，工程投资373.4亿元，机车车辆购置费11亿元。

新建商合杭铁路芜湖长江公铁大桥及相关工程项目总投资86.46亿元，其中铁路部分31.61亿元，城市道路部分38.20亿元，预留城际铁路部分16.65亿元。

郑州至万州铁路项目投资估算总额974.3亿元，其中工程投资952.3亿元，动车组和机车车辆购置费22亿元。项目由中国铁路总公司和河南省、湖北省、重庆市共同出资建设，具体资本金比例及资金筹措方案在可行性研究阶段确定。

上周四发改委周四核准三条铁路新建或扩建项目，包括辽宁锦州港至内蒙古白音华铁路扩能工程等，投资估算总额为958.78亿元人民币 。