台湾汇市：台币收盘微升持坚，盘中未破上日高点走势黏稠

* 台币升值幅度不如预期 * 走势趋向狭幅交投 * 明日实质交易估在30.350-30.400 路透台北10月22日 - 台币兑美元 周三持续微幅收升，但涨幅不如市 场预期。亚洲主要货币包括韩元 、人民币 今日涨势较为明确，带动台 币在上日区间持坚。然而盘中未能进一步突破上日高点，后续走势暂以狭幅交投待变看待。 汇银人士指出，台币在30.350-30.370间压力沉重，美元买盘不少，因而难以跟进韩元 续涨。然而台股有止跌回稳趋势，加上时序渐往月底靠近，预估出口商的美元卖盘还是会陆 续出笼，这让台币低位近日来持续回稳，与高位差距缩窄，今日收盘且升破30.400关卡来到 近四周的收盘高位，估台币明日仍有机会往30.350挑战。 〞其实到30.350没有差几点了，虽然这几天下(升)不去，但明天应该还是有机会。〞一 位本地银行交易员说。 连三天升值后，台币仅仅走高0.09%，韩元则已涨了1.38%。收盘价30.393为近四周新高 ，前高在9月26日收报30.312。 交易员指出，台币是不是有补升空间，还要看本周余日韩元的走势，暂时看来以盘待变 的格局没有改变，只是时机尚未成熟。 不过也有交易员认为，国际美元走势短线又有回稳偏强的气氛，亦难断定明后天韩元是 否升多回档修正，若韩元回贬，台币估仍在近日区间来回，有效突破的机会不大。 台币今日主要交易区间在30.373-30.398，上日交易区间在30.373-30.406。交易员预估 明日台币将在30.350-30.400间波动。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价与上 日相同；一个月远汇报价 尾盘在30.340/30.360左右，上日纽约盘收在30.335 。 此外，对于金管会与央行同意中信金 旗下中信银的香港及新加坡分行办理台 币NDF业务一事，交易员认为未来台币海外NDF的波动度可望加大，盘面或较为活泼。但从央 行仍在意海外分行抛回母行部位的管控来看，能影响现汇市场的程度将受到考验。 台湾加权股价指数 周三收升逾1%，不过量能未能明显放大，苹果 概念 股表现不一亦埋下隐忧。今日外资及陆资在台股买超53.9亿台币，由卖转买。 韩国韩元兑美元周三升至逾三周最强水准，领涨亚洲新兴货币，因亚股走高，且欧洲央 行购买公司债计划带动市场信心回暖。 本周全球重要经济事件与数据包括： 10/22(三)：美国9月CPI、核心CPI、实质所得、美国克利夫兰联储9月CPI； 10/23(四)：汇丰中国10月制造业PMI初值、日本制造业10月采购经理人指数(PMI)初值 、台湾9月工业生産指数、法国/德国/欧元区制造业、服务业、综合PMI 10月初值、英国9月 零售销售/10月CBI总工业订单差值、美国9月全国活动指数/8月房价、美国Markit制造业PMI 10月初值、欧元区10月消费者信心指数、韩国第三季GDP初值； 10/24(五)：中国9月70个大中城市住宅销售价格月度报告、德国GfK消费者信心指数、 台湾9月M2年增率、英国GDP第三季初值、美国9月新屋销售、欧洲央行执委普雷特参加国际 银行业会议。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 盘 亿美元 台北外汇经纪公司 30.393 30.401 30.373-30.410 30.410 6.53 5.64 元太外汇经纪公司 30.392 30.400 30.374-30.410 30.410 2.33 2.12 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.040/-0.030 -0.040/-0.030 美元/台币六个月期 -0.175/-0.155 -0.175/-0.150 (完)