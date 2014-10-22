投行观点：摩根大通上调中国今年GDP增速，预期贸易好转及投资回暖

路透上海10月22日 - 国际知名投行--摩根大通中国首席经济学家朱海斌周三表示，刚公布的中国三季度经济数据显示，贸易环境正在改善，经济出现反弹。该行已小幅上调了中国今年全年国内生产总值（GDP）增速预期。

摩根大通将中国今年GDP增速预期由此前的7.3%上修为7.4%。他认为，稳定中国经济增长的支撑因素可能来自于贸易顺差以及制造业和房地产投资企稳。例如，有证据表明10月份主要城市的房地产销售额已有大幅反弹。

“经历8月份非常明显恶化之后，9月份出现了一个非常强的反弹，所以短期来看经济增速的势头在回稳，这是一个好的消息。”他在媒体简报会上指出。

朱海斌表示，基于三季度不错的数据，更加强化了他们之前作出的中国近阶段不会推出大规模刺激措施的观点。不过，未来国内需求很可能仍处于疲软态，而且下半年财政支出增长将会放慢，这将对四季度国内经济运行产生重要影响。

中国国家统计局周二公布，三季度国内生产总值(GDP)同比增长7.3%。1-9月固定资产投资同比增长16.1%，创至少过去10年来最低水准。

关于国内房地产市场，他认为，本轮楼市的调整无论从时间还是程度上都会比过往更加严重，若从今年1月起算，调整可能会持续一到两年，甚到更长时间；房价倒是不会出现非常大的下滑，自今年4月的高点起算，全国平均房价的跌幅最多在5-10%。

他说，中国名义居民收入平均每年保持10%左右的增长，亦对房价起到一定支撑作用，可以通过收入增长来慢慢使房价收入比恢复到正常水平。而2007年后欧美发达国家的房价下跌了15-30%，一个主要原因就是这些国家的居民收入增长几乎是零，甚至负增长。