香港房地产：政府大屿山酒店地由世茂等财团以18.3亿港元中标，逊市场预期

路透香港10月22日 - 香港政府周三公布，上周五截标的大屿山东涌酒店用地，以18.3亿港元批予世茂房地产 和明发集团 联手财团，中标价低于市场预期。

地政总署的声明称，该幅土地共获得六个财团入标竞投，最后由中资的世茂及明发所组财团击败新鸿基地产 、信和置业 、富豪酒店 等投得。

此前韦坚信及理想城市等两家测量师行对东涌酒店用地的估值分别为20亿及19.5亿港元。