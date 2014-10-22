香港房地产：政府大屿山酒店地由世茂等财团以18.3亿港元中标，逊市场预期

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
路透香港10月22日 - 香港政府周三公布，上周五截标的大屿山东涌酒店用地，以18.3亿港元批予世茂房地产 和明发集团 联手财团，中标价低于市场预期。
地政总署的声明称，该幅土地共获得六个财团入标竞投，最后由中资的世茂及明发所组财团击败新鸿基地产 、信和置业 、富豪酒店 等投得。
此前韦坚信及理想城市等两家测量师行对东涌酒店用地的估值分别为20亿及19.5亿港元。
东涌酒店用地地盘面积约13.9万平方尺，地积比率约为4.4倍，可建总楼面面积为逾61万平方尺，其中酒店的附属地方面积不得超过24.42万平方尺，及其中附属地方面积的零售或娱乐设施不能超逾6.1万平方尺。此外，招标文件也曾提及该地盘岩土工程的兴建难度颇高，建议发展商向有经验的岩土工程师进行谘询工作。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
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