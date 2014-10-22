欧洲汇市：英镑下跌，此前央行会议纪录显示决策者大多反对升息

标题新闻：纽约联储料美国首季和第二季经济成长2.65%和2.06%，与之前一周的预估变动不大
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英镑/美元 下跌0.6%，至1.6012美元，会议记录公布前约为1.6066。
欧元/英镑 由周二触及的一周低点回升，上涨0.4%，触及日高0.79265英镑。
“会议记录呈现出相当暗淡局面，显示欧元区经济成长减弱及低通胀，已提高英国的风险，”UKForex主管Alex Edwards称。
“预测明年初升息的声音正在减少，如果目前情况持续下去，可能过不久就会改为预期首次升息在2016年年初。”
分析师指出，会议记录的偏宽松基调，令多数投资人深信英国利率将在低档维持更久时间。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 田建华/蔡美珍；审校 艾茂林/于春红)
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