欧洲汇市：英镑下跌，此前央行会议纪录显示决策者大多反对升息

英镑/美元 下跌0.6%，至1.6012美元，会议记录公布前约为1.6066。

欧元/英镑 由周二触及的一周低点回升，上涨0.4%，触及日高0.79265英镑。

“会议记录呈现出相当暗淡局面，显示欧元区经济成长减弱及低通胀，已提高英国的风险，”UKForex主管Alex Edwards称。

“预测明年初升息的声音正在减少，如果目前情况持续下去，可能过不久就会改为预期首次升息在2016年年初。”

分析师指出，会议记录的偏宽松基调，令多数投资人深信英国利率将在低档维持更久时间。(完)

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