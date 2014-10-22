中国能源：今冬明春天然气供需偏紧，如持续低温形势更严峻--发改委

路透北京10月22日 - 中国国家发展改革委和国家能源局周三称，预计今冬明春中国天然气供需总体偏紧，华北、西北等部分地区高峰时段矛盾突出。如遇持续低温天气，形势将更趋严峻。

刊登在发改委网站的通知称，要落实天然气调价政策，及时调整天然气销售价格，尽早出台疏导方案和配套措施，争取冬季用气高峰前实施到位。鼓励各地在终端消费环节推行非居民用气季节性差价、可中断气价等政策，促进移峰填谷和节约用气，缓解供需矛盾。

“今年以来国内天然气消费保持较快增长，居民、采暖等刚性需求占比不断提高，工业用气冬季压减空间十分有限。与此同时，管道进口及煤制气等资源供应存在较大不确定性，海上天然气和进口LNG（液化天然气）市场消纳困难。”通知称。

为此发改委要求努力增供资源，强化需求侧管理，确保居民生活等重点用气需求。要保持现有气田满负荷生产，加快新区建设步伐。积极推进西南地区磨溪、元坝、川西中浅层等新区产能建设。

同时稳定管道气进口，中石油 要加强与中亚资源国家的衔接协商，协调乌兹别克斯坦尽量保障管道进气量，哈萨克斯坦尽可能减少下载量，努力实现进口管道气稳定供应。

发改委还要求盘活进口LNG等富裕资源。供需矛盾突出的地区，应尽早明确进口LNG或海上天然气的采购数量，委托供气企业提前在较低价位锁定资源，通过串换等方式，弥补用气缺口，保障重点需求。

通知提到，要加快管网建设。抓紧推进中石油西气东输三线西段、中石化济青二线和广东管网二期等项目建设。加快中石化渝济线增压改造及清管作业，力争发挥管道最大输气能力。加大部分地区城市管网改造力度，进一步完善输配气管网，提高城市燃气供应保障能力。

今年8月12日，发改委出台非居民用存量天然气调价措施，暂缓调整化肥用气价格，并要求化肥企业承担调峰责任 。（完）

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