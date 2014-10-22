中港个股：工银欧洲将在卢森堡发行投资于中国债市的基金

路透北京10月22日 - 全球资产最大的银行--中国工商银行 称，卢森堡金融监管局日前正式批准中国工商银行（欧洲）有限公司，在卢森堡发行一支投资于中国债券市场的可转让证券集合投资基金（简称UCITS基金）。

工行周三发布的新闻稿称，这是工银欧洲在欧洲地区发行的第一支投资基金，使工行成为首家进入欧洲投资基金行业的当地注册中资银行。

“通过该基金的发行，工银欧洲将为欧洲投资者提供主动管理型的‘中国概念’投资产品，进一步丰富人民币产品线，为工行在欧洲地区的私人银行和资产管理业务提供有力的产品支持。”工行称。

除卢森堡外，该UCITS基金在完成本地注册后，还将通过工银欧洲遍布法国、比利时、荷兰、意大利和西班牙等国的分支机构进行销售。

工银欧洲是欧洲市场跨境人民币业务的主要参与者，为客户提供包括跨境结算、存款、贷款、贸易融资、人民币外汇交易和衍生产品、离岸人民币债券发行以及人民币资产管理等各项人民币产品和服务，业务收入的35%来自于人民币业务。

中国央行此前授权中国工商银行卢森堡分行担任卢森堡人民币业务清算行。这是工行继在新加坡担任人民币清算行后再次获得境外清算行资格。 （完）