全球贵金属：10月21日SPDR黄金持仓和iShares白银持仓均无变化

标题新闻：纽约联储料美国首季和第二季经济成长2.65%和2.06%，与之前一周的预估变动不大
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路透10月22日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量持平周一；同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量也保持不动。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减
SPDR 24,176,415.2 10月21日 24,176,415.2 10月20日 0.0 0.00%
iShares 343,415,513.0 10月21日 343,415,513.0 10月20日 0.0 0.00%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)
浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军；审校 蔡美珍)
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