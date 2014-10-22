CNH动态：离岸即期续创近七个半月新高，数据面和CNY强势提供支撑

路透北京10月22日 - 香港离岸人民币即期 周三续涨，盘中继续刷新近七个半月新高。三季度中国经济增长数据略好于预期继续形成支撑，境内即期保持强势也形成牵引。

“昨天数据出了以后，市场偏向买入CNH。而且CNY继续上涨，CNH只是在跟随。”一中资行交易员称。

数据显示，中国出口回暖同时，投资和消费明显回落，拖累中国三季度GDP增速进一步放缓至五年半低点；但9月工业增速大幅回升，暂时缓解对经济下行的担忧。鉴于当前政策面宽松力度不小，未来随着稳增长政策进一步落实，四季度经济可能大概率回暖。

本地时间17:40，离岸人民币现汇 报6.1224，较上日上涨50个点子，较在岸即期仍处折价状态，两地价差缩窄为39个点子。今天CNH日高为6.1218元，是今年3月10日以来新高。

境内人民币兑美元 周三收升，连续三天走强，收盘价突破6.12元关口并创七个半月高位。中间价小幅走软，但盘面上偏向净结汇，使即期继续走升。

无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.2410/440，上日收盘在6.2400。一年期NDF较离岸即期汇率贴水-1.90%左右。

全球汇市，欧元兑美元周三触及一周低位，之前路透报导称欧洲央行(ECB)考虑买入公司债，凸显出欧元区和美国两地政策前景的差异化。（完）

人民币汇率相关新闻

人民币汇率市场报导/掉期

人民币在岸相关新闻

人民币离岸/NDF相关新闻