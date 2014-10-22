台湾金融：金管会称已洽券商公会提前实施股市振兴方案--主委

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
路透台北10月22日 - 台湾金管会主委曾铭宗周三称，近两日台股成交量疲弱，已请证期局跟券商公会联系，将在11 月10日实施的活络股市方案提前实施，至于提前时间点则须视程式更改速度而定。
曾铭宗今天出席银行公会代表大会后受访并指出，昨日台股成交量仅635亿台币，今天虽然上涨94点，成交量也仅812亿台币，金管会一直保持密切观察。
“(活络股市方案)基本上是可以提前的，11月3日是有可能实施。”他说。
此外，他在会中并指出，行动通讯、社群技术、云端技术及BIG Dada等四大技术正在快速改变金融业的面貌，尤其是银行，金管会正加速推动银行3.0的版本，因应网路时代来临。
他称，个人倾向第一次开户不一定要临柜，而是可以透过声纹、视网膜比对及动态密码等身分辨识功能，将较临柜更为安全，开户后建议银行开放网路直接办理业务。
台湾金管会此前宣布，针对股市交易制度，将开放资券相抵不列入融资/券限额计算，以及放宽台股权值股单户融资限额至8,000万台币、融券至6,000万台币等措施，以提振台股。另一开放措施为提高上柜有价证券最高融资比率至六成，目前为五成。相关措拖将于11月10日生效。
台湾股市周三收升逾1%，不过量能未能明显放大，苹果 概念股表现不一亦埋下隐忧。分析师指出，台股盘面指数虽然上涨，但交易内容不佳，表现较美股仍然偏弱，短线横向震荡的机会仍大。 (完) (记者 詹静宜 审校 黄凯)
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
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