台湾金融：金管会称已洽券商公会提前实施股市振兴方案--主委

路透台北10月22日 - 台湾金管会主委曾铭宗周三称，近两日台股成交量疲弱，已请证期局跟券商公会联系，将在11 月10日实施的活络股市方案提前实施，至于提前时间点则须视程式更改速度而定。

曾铭宗今天出席银行公会代表大会后受访并指出，昨日台股成交量仅635亿台币，今天虽然上涨94点，成交量也仅812亿台币，金管会一直保持密切观察。

“(活络股市方案)基本上是可以提前的，11月3日是有可能实施。”他说。

此外，他在会中并指出，行动通讯、社群技术、云端技术及BIG Dada等四大技术正在快速改变金融业的面貌，尤其是银行，金管会正加速推动银行3.0的版本，因应网路时代来临。

他称，个人倾向第一次开户不一定要临柜，而是可以透过声纹、视网膜比对及动态密码等身分辨识功能，将较临柜更为安全，开户后建议银行开放网路直接办理业务。

台湾金管会此前宣布，针对股市交易制度，将开放资券相抵不列入融资/券限额计算，以及放宽台股权值股单户融资限额至8,000万台币、融券至6,000万台币等措施，以提振台股。另一开放措施为提高上柜有价证券最高融资比率至六成，目前为五成。相关措拖将于11月10日生效。