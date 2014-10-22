更新版 1-台湾货币市场：两周短率区间高位走扬，少数银行开放票券商承作跨月拆款

* 银行开放票券商承作跨月拆款

* 两周短率区间高位走扬

* 跨月短票利率变化不大 (新增拆款及存单发行细节)

记者 詹静宜

路透台北10月22日 - 台湾银行间跨月短率区间高位周三略有走扬。交易员指出，少数银行今起开放对票券商承作跨月拆款，令两周短率区间高位走升；至于月内短钱则依旧充裕，月内短率仍大致贴在低位附近。

他们表示，由于周三起两周拆款即可跨旬，少数银行今起开放票券商承作两周跨月拆款，引领跨月短率区间高位扬升至0.48-0.49%。反观月内资金水位仍旧偏高，但月内短钱拆借需求不振，资金去化不易，令月内短率徘徊既有区间低位。

〞月内的钱都很好拆，利率通常都很随便。〞一位大型民营银行交易员说。

交易员认为，央行上日存单发行金额较到期量减少107亿台币，令银行间月内短钱更为宽裕，所幸央行积极冲销银行间隔夜拆款过剩资金，使时序接近月底银行间累积超额准备却仅181亿台币。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，同上日；今日区间落在0.295-0.410%，上日在0.295-0.430%；一周拆款利率区间在0.380-0.450%，同上日；两周拆款利率则来到0.388-0.490%，上日为0.388-0.450%。

**短票利率持平**

短票市场方面，交易员表示，今日发票量仍偏少，预计下半周发票量才会略增，短票利率则变化不大，大致持在既有区间低位。

“大家都要丢月内的钱，但没人要。”一位大型票券资金调度人士说。

交易员亦称，时序逐渐接近月底，票券商持续引导银行承作跨月短票，带动跨月短票交投比重渐增，成为市场交投主流，跨月利率也暂持平在现有区间不变。

今日票券商与银行承作的月内自保短票利率主要成交在0.58-0.60%，因天期缩减致月内短票利率较上日微幅走低，短票主要交投持续转向跨月，而跨月自保30天期短票成交区间落在0.61-0.62%，以0.61%为主。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.609%，前日在0.608%。

台湾央行周三公布，共发行2,714.5亿台币存单。与今日存单到期金额2,713.5亿相较，存单发行余额增1亿。 周四央行存单到期金额4,025亿台币，周五为1,125.5亿。

拆款中心资料 显示，周三超额准备为负74亿台币，累积超额准备为107亿台币、加计前期1%的超额准备为1,239亿台币。

**附买回利率靠向高位**

债券市场附买回(RP)利率周三靠向区间高位。交易商表示，寿险交割国际板美元债的效应仍在延续，投信连日来多提解RP筹措赎回款项，此让成交利率往高位靠拢。

市场人士指出，由于几家大型寿险公司都买了不少美元债，再加上认购中国银行 美元计价优先股，为筹措交割款导致投信货币型基金普遍遭到赎回。

〞一家投信解掉的钱，必须找三家投信调。〞一位证券商交易员表示。

不过他也强调，由于银行端资金仍充裕，要找新钱难度不高，只是银行对公司债的信用评级要求较高。

另一证券商交易员则称，受投信赎回影响，今日成交在区间高位的比重增加，且因下周就要进入月底，预计本周将会持续维持不甚宽松的状态。

台湾寿险“三雄”--国泰人寿、富邦人寿及新光人寿日前抢进中国银行美元计价优先股，合计投资总额16亿美元，约占中银于境外优先股发行总额65亿美元的24.6%。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；月内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，部分在0.62%，跨月则为0.64-0.65%，大致均和上日相去不远。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，票券商的极短天期利率在0.48-0.50%，也同上日。