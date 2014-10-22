更新版 1-全球经济：APEC财长承诺以适宜的宏观经济政策支持经济并创造就业

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路透北京10月22日 - 亚太经合组织(APEC)成员国财长周三发布联合声明称，各成员国应当实施适宜的宏观经济政策，支持经济增长并创造就业,以适当的财税政策促进经济结构调整，并进一步通过PPP等融资方式吸引长期融资和撬动民间资本。

中国财政部网站新闻稿并称，亚太地区应当为引领全球经济复苏，实现强劲、可持续和平衡增长做出贡献。各方承诺将进一步推进结构改革，采取必要措施解决现有经济发展中的瓶颈和弱点，释放经济潜在增长的新动力。

"我们承诺致力于实施适当的财税政策以促进经济结构调整，并在确保公共财政可持续的基础上，实现强劲、可持续和平衡的增长。我们愿加大力度为所有公民创造更多就业机会。"第21届亚太经合组织（APEC）财长会联合声明称。

APEC成员国财长认识到，基础设施投资在实现经济增长潜力方面有重要作用，应进一步通过PPP等融资方式吸引长期融资和撬动民间资本，解决目前亚太地区面临的巨大的基础设施融资缺口。

考虑到政府部门在PPP模式中的重要作用，有必要进一步加强APEC经济体政府的相关能力和机构建设，包括加强PPP领域的经验交流、鼓励有兴趣的经济体建立PPP中心等。

成立于1989年的APEC是亚太地区级别最高、影响最大的经济合作官方论坛。APEC财长会是APEC机制下最重要的专业部长会之一。第21届APEC领导人会议周将于11月5日至11日在北京举行。(完)