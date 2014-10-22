美国数据：10月17日止当周抵押贷款申请增加，因利率下滑-MBA

标题新闻：加拿大财长摩尔诺称贸易仍是G20会议的重要潜台词，贸易应被视为全球增长的积极因素
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路透纽约10月22日 - 周三公布的行业报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请上升，因利率骤降带动再融资活动升温。
美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，10月17日止当周经季节调整后的抵押贷款申请活动指数上扬11.6%。
MBA经季节调整后的再融资申请指数窜升23.3%，购房贷款申请指数下跌4.8%。
MBA首席经济学家Mike Fratantoni在新闻稿中表示，“抵押贷款利率过去四周已经下跌近30个基点。”
“因此，再融资申请数量创下2013年11月以来最高，再融资申请的平均贷款余额也上升至30.64万美元，创下本项调查史上的最高。”
30年期固息抵押贷款利率平均为4.10%，为2013年5月以来最低，较前一周的4.20%下降10个基点。
浏览抵押贷款数据图表，请点选(link.reuters.com/guv37s)
据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完) (编译 张明钧; 审校 李婷仪)
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路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。