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亚洲 | 2014年 10月 22日 星期三 19:54 BJT

东南亚股市：菲律宾及印尼股市受外资推动上涨，泰国能源股走高

路透曼谷10月22日 - 菲律宾股市周三连续第三个交易日上涨，印尼股市则是出现反弹，在亚洲弥漫乐观人气之际，外资流入带动两地大型股上扬；在此同时，泰国股市结束两日跌势，受能源股出现选择性买盘推助。

泰国股市 收高0.4%，PTT Exploration and Production 等个股上涨，此前政府公布将进行新一轮石油许可权标售。

泰国股市外资温和流入，买超1.09亿泰铢(337万美元)，周四泰股将休市。

菲律宾股市 上涨1.2%，周一至今涨幅扩大至2.2%，收盘报7,154.22点，为10月10日以来最高。

交易所数据显示，外资买超1,600万披索(357,622美元)的菲股，资金强力流入Bloomberry Resorts Corp ，带动该股跳升4.3%。

印尼股市 收盘上涨0.9%，扭转周二跌势。市场正等待新的内阁成型。

印尼股市外资买超450亿卢比(375万美元)，外资买进Telkom Indonesia 及Bank Rakyat Indonesia 等个股。

越南股市连续第三日上涨，部分蓝筹股收高。

新加坡 及马来西亚股市 周三逢假日休市，周四恢复交易。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 422.68 1.47 +0.35 +8.83 388.37

泰国 1532.72 6.58 +0.43 +18.02 1298.71

印尼 5074.32 44.98 +0.89 +18.72 4274.18

菲律宾 7154.22 86.19 +1.22 +21.47 5889.83

越南 601.59 1.04 +0.17 +19.21 504.63

(完)

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